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張亞中：美國可能犧牲台灣利益換中國晚十年崛起

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
孫文學校總校長張亞中今日接受廣播專訪，美國為維護自身霸權，可能犧牲台灣利益，換去中國大陸晚10至20年的崛起，以維持美國霸權。圖／截自《POP大國民》直播
孫文學校總校長張亞中今日接受廣播專訪，美國為維護自身霸權，可能犧牲台灣利益，換去中國大陸晚10至20年的崛起，以維持美國霸權。圖／截自《POP大國民》直播

孫文學校總校長張亞中今日接受廣播專訪，指出美中正在鬥爭，美國為維護自身霸權，會不會將台灣當成牌來打，變成下一個烏克蘭？美國利益大過台灣利益，可能犧牲台灣利益，換去中國大陸晚10至20年的崛起，維持美國霸權。

張亞中分析，西方的想法就是如何能夠維護霸權，美國跟中國大陸的「鬥」體現在科技和政治，可是中國大陸在科技面也在突圍，科技再怎麼強大，總是要量產、需要市場。

張亞中說，中國大陸的影響力越來越大，包括在東南亞、中亞，也在進行反包圍。但美國絕不可能這樣子放手，在這過程，台灣要小心自己的處境。什麼問題可以觸動大陸？最敏感的問題就是台灣問題。

張亞中表示，美國民主黨、共和黨也有所謂的鷹派，在這種很複雜的情況之下，美國會不會突然間把台灣當成一張牌來打，也就是把台灣變成像烏克蘭一樣，犧牲台灣的利益，換取中國大陸晚10年至20年的崛起，讓美國能夠維持霸權，這對美國人是值得的。對美國而言，美國的利益絕對大於台灣的利益。

美國 張亞中

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