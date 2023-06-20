洪孟楷質詢尤伯祥放不放棄大法官提名 未得正面回應

立法院今舉行全院委員會，審查大法官提名人事，下午為大法官被提名人陳忠五、尤伯祥接受朝野立委質詢。國民黨立委洪孟楷直接詢問，是否考慮乾脆放棄提名，等待下任總統上任後重新提名，二位被提名人未為正面回應。

洪孟楷說，2015年時，法界認為當時的馬英九總統把15位大法官全部提名時，以毀憲、亂憲形容，現在到了2023年，蔡英文總統把她任內15位大法官 也一樣提好提滿，請問是否認為有憲政失衡的問題？尤伯祥表示，他不適合回答，因他是以大法官被提名人的身分接受質詢；陳忠五則說，總統行使其權力，履行憲法賦予的義務，馬前總統如果當時也是依照憲法來提名，他認為沒有問題。

洪孟楷追問，是否考慮乾脆放棄提名，等待下任總統上任之後再重新提名，只要是適任，下任總統也是會優先考慮？陳忠五說，他的決定不是個人去留，而是憲政慣例，他若以此方式放棄提名，反而造成憲政機關運作問題，尤伯祥附和陳的看法。

洪孟楷再來追問，有人認為選罷法修法，增訂排黑條款，是民進黨的總統參選人，現任副總統兼任黨主席賴清德為洗刷2022黑金疑雲，賴直接指導下令，導致排黑條款順利三讀通過，是否認為副總統兼任黨主席影響（憲政）運作？陳忠五回應，他不覺得有哪裡不妥；尤伯祥說，黨國體制基本上是憲法不容，因其對於自由民主、憲政秩序造成極大破壞，使得憲法對於公權力行使的規範遁逃到黨紀裡，其次是該政黨本身對於憲法到底有沒有忠誠。

洪孟楷再追問，針對選罷法，外界認為這是政治修法而非進步修法，賴清德要挽救民進黨的選情，主導這樣的修法，未來三位總統參選人包括國民黨在內，也有內規規定總統兼任黨主席，可能三位其中之一是總統兼黨主席，尤伯祥認為有無不妥？尤僅說，洪問的問題是妥不妥，故從違憲審查的角度無法回答。

洪孟楷表示，2013年馬英九既是總統又兼任黨主席，當時的「尤伯祥執行委員」講，如果總統是當然黨主席，成為不受制衡的有任期皇帝，人民除了讓凱撒死，還有什麼選擇？也曾批國民黨已經成為危及中華民國自由民主憲政的政黨，就是違憲政黨，如果這樣的論點可以成立，2016年之後，民進黨是執政黨，而民進黨的黨主席跟總統都是蔡英文的時候，一樣是實行黨國體制，不會再有民主原則，不會再有權力分立，民進黨已經成為危及中華民國自由民主憲政的政黨。

此外，針對尤伯祥廢死傾向明確，並認為國內應朝向兩公約規範的方向邁進，洪孟楷批評，尤伯祥認為馬英九是不受制衡的有任期皇帝，結果卻把皇帝任內所簽的東西變成護身符，相當諷刺。而關於涉入串證一事，尤伯祥說，他自認坦蕩也無教唆偽證，故審薦過程也無需主動說明。