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陸恢復開放釋迦輸入！朱立倫：藍顧民生 綠製造對抗交惡

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中國今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨顧民生，透過對話交流務實解決台灣人民基本需求，反觀民進黨主席賴清德卻是帶頭抹黑、抹紅「對話交流」，意圖製造兩岸對抗交惡。圖／取自朱立倫臉書
中國今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨顧民生，透過對話交流務實解決台灣人民基本需求，反觀民進黨主席賴清德卻是帶頭抹黑、抹紅「對話交流」，意圖製造兩岸對抗交惡。圖／取自朱立倫臉書

中國今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，國民黨顧民生，用負責任態度審慎面對兩岸關係，務實地透過對話交流解決台灣人民最基本的需求，反觀民進黨主席賴清德卻是帶頭抹黑、抹紅「對話交流」的具體貢獻，意圖製造兩岸對抗交惡，「難道民進黨一定要兩岸交戰、兵戎相見嗎？」

朱立倫指出，國民黨副主席夏立言前往廈門參加「第十五屆海峽論壇」，不卑不亢向北京當局爭取台灣農民、漁民以及台生、台商等權益，更要感謝台東縣長饒慶鈴奔走、溝通，經過638天的努力，鳳梨釋迦重新叩關成功。

朱立倫批評，反觀當前執政的民進黨，在內政上只會造謠、抹黑、搞政治，賴清德嘴巴上說要「和平保台」，實際上卻一再抨擊「海峽論壇」的參與者，更舉不出具體的方法解決台灣農漁產品的外銷困境。

朱立倫表示，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅日前向媒體表示「支持兩岸建立對話溝通管道」，而美國國務卿布林肯昨訪問中國大陸會見中共總書記習近平，這就是中、美實踐「對話交流」的重要里程碑，同時，布林肯也向習近平表示美方不支持台獨的基本立場，也反對任何一方片面改變兩岸現狀。

朱立倫說，當美方樂見對話交流，國民黨務實顧民生，民進黨卻製造對抗交惡，民進黨如此矛盾的兩岸路線，不僅將重新成為區域的「麻煩製造者」，更可能將台灣帶入戰爭風險之中，這是所有台灣民眾與國際友人絕對不願意看到的。

鳳梨釋迦 朱立倫 民進黨

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