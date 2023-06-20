大法官被提名人尤伯祥：教唆偽證是誤會 時空倒轉仍會做相同選擇

大法官被提名人尤伯祥今天說，有關退休法官法官康樹正、檢察官葉啟文指控他在18年前教唆偽證，這件事情是全然的誤會，如果回到18年前的那一天，「我依然會做相同的選擇，因為那正是律師應該要做的事情」。

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，尤伯祥在說明階段時表示，有關康樹正、蔡啟文指控他在18年前，當時在他們承辦的案件當中，自己教唆偽證的事情說明，「這件事情是全然的誤會」。

尤伯祥說明，依據當時的「律師法」第30條、「刑事訴訟法」第161條之1規定，辯護人有義務為被告搜求有力證據，人證是刑事訴訟法上法定的證據辦法，因此辯護人應該為被告搜集有力證據，其中當然包括人證。

尤伯祥還說，當時的律師倫理規範第16條明定，律師得於法庭外向證人詢問他所知道的事實，「根據以上的規定，我訪談證人是職責所在」。

尤伯祥指出，自己絕對遵守律師倫理規範的要求，沒有誘導證人做出不實陳述，當時在法庭上詢問的問題，都是證人在訪談時告訴他的內容，「當時證人自行筆記訪談內容，這是他自己的權利，我必須要尊重」。

尤伯祥還原，證人在作證當天把筆記本放在應訊台的桌上，檢察官看到後要求他收起來，審判長便命令把筆記本交到審判席保管，「當時審判長有問他，筆記本是否有準備作證回答的內容，他回答有」。

尤伯祥說，審判長還沒有聆聽證人作證的證言，馬上就預斷證人所言必然不實，接著他要求撤回傳喚這位證人的聲請，「當時我對他的預斷很不服氣」，經過自己的再三力爭與不退讓，審判長只好讓證人作證。

尤伯祥強調，沒有沒有證據支持的懷疑，就只能是懷疑，一審判決書沒有記載他教唆偽證，更沒有告發，「沒想到事隔18年，當我被提名為大法官的時候，他突然將懷疑升格為確信，進而公開指控，對此我深感遺憾」。

尤伯祥表示，自己可以說是為了克盡律師職責，因此受到不實指控，不只嚴重傷害他的名譽，更使自己的親友擔心受怕，然而如果時空倒轉，回到18年前的那一天，「我依然會做相同的選擇」，因為那是律師應該要做的事情，更是他迄今依然堅守的為人處世原則，就是忠於職責。

尤伯祥說，經過這次的事件，再次提醒自己，法律人必需要有開放的胸襟跟謙卑的心，「如果有幸能夠獲得大院提名，我會堅持忠於職守，也會帶著謙卑開放的心，來執行大法官的職務」。