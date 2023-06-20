影／侯辦批民進黨雙標 陳其邁：醫療專業不作政治考量

針對侯友宜團隊今天上午召開記者會，質疑民進黨對餵藥案採雙標，對新北市窮追猛打、卻對高雄沒有發聲。高雄市長陳其邁在市政會議前聯訪時表示，高雄市是用嚴謹、專業態度處理此案，解決人民問題，讓民眾安心，維護用藥安全，其他的政治選舉都不考量。

「覺得滿奇怪！」高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，在追查和釐清相關管制藥品不當使用或違反常規用藥，應是屬於醫療專業，新北是由競選辦公室在討論，發言也沒有參照醫療專家說明。在高雄市府團隊部分，針對管制藥品清查過程，秉持醫療專業進行，不希望被選舉操作、模糊焦點，秉持專業才能釐清真相找出原因。

陳其邁表示，高雄市是用嚴謹、專業態度在處理此案，解決人民問題，讓民眾安心，維護用藥安全，其他的政治選舉都不考量。處理一開始就找了四所醫學中心小兒醫學部長、小兒神經專科醫師及藥學專家，共同討論，定了三項人可能會受到苯巴比妥藥物影響，包括：一個月內有服用；6個月服用3次；有出現疑似症狀者，都必須經過檢查。

陳其邁說，高雄市不僅查流向，並了解用藥指引、適應症、是否遵循用藥當規來下處方。醫師用藥部分經過四大醫學中心專家判定，有不當用藥、違反醫療常規，給予不同程度處罰。

高雄市衛生局針對4家醫療院所醫師「不當處方」依法處分，卻沒有公布診所名，引發家長慌亂。潘炤穎表示，針對未公布診所名稱的疑義，不當處方醫師因屬個人行為，與診所執業地點不相關；在具體追查、以藥追人的過程中，所以每筆處方及病歷都明確掌握，也就是說，接受不當處方對象都掌握，昨、今分別通知到指定專診進行醫療評估，不需要恐慌；對處分依相關法規執行。目前已通知100多人，今天到診有71人。

衛生局表示，112年針對高雄市持有管制藥品醫療院所及藥局2208家實地查核（鎮靜、安眠、麻醉藥品類）均已依進度安排執行，確認數量及合法流向。為因應新北幼兒園有學童驗出苯巴比妥，衛生局6月9日起即啟動苯巴比妥稽查專案，目的在於釐清是否有苯巴比妥「不當用藥」或「違反醫療常規」問題，落實「以藥追人」，針對使用苯巴比妥處方的145家診所及藥局，逐筆清查90162份處方簽及病歷，釐清目前4家醫療院所醫師「不當處方」並依法處分，以落實專業及行政調查等公權力。