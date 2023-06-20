台釋迦重登陸 陳以信籲：蔡政府把握交流正常化契機

海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦今早宣布，恢復台灣釋迦輸入。國民黨立委陳以信表示正面看待，也呼籲蔡英文政府把握兩岸交流正常化的契機。

陳以信表示，這是兩岸的產品恢復正常化的一步，要正面看待，也期待大陸方面，能夠恢復更多原來台灣農產品出口到大陸的項目。

陳以信呼籲蔡英文政府，重視兩岸回復正常交流，兩岸農產品恢復正常交易，相關民間的期待。請蔡英文政府不要刻意阻擋大陸學生來台訪問，趁這個機會，「讓我們的貨物能夠過去，他們的人可以來參訪，做兩岸正常交流的良好示範，蔡英文政府應該把握這個契機。」