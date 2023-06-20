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台釋迦重登陸 陳以信籲：蔡政府把握交流正常化契機

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦今早宣布，恢復台灣釋迦輸入。國民黨立委陳以信表示正面看待，也呼籲蔡英文政府把握兩岸交流正常化的契機。

陳以信表示，這是兩岸的產品恢復正常化的一步，要正面看待，也期待大陸方面，能夠恢復更多原來台灣農產品出口到大陸的項目。

陳以信呼籲蔡英文政府，重視兩岸回復正常交流，兩岸農產品恢復正常交易，相關民間的期待。請蔡英文政府不要刻意阻擋大陸學生來台訪問，趁這個機會，「讓我們的貨物能夠過去，他們的人可以來參訪，做兩岸正常交流的良好示範，蔡英文政府應該把握這個契機。」

陳以信強調，此外蔡英文政府也不應把大陸來的學生都當成統戰的樣板，「就像我們賣給大陸的水果，是和平的果實。」

大陸國台辦今天宣布，重啟鳳梨釋迦銷陸市場。圖／聯合報系資料照片
大陸國台辦今天宣布，重啟鳳梨釋迦銷陸市場。圖／聯合報系資料照片

陳以信

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