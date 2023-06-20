台釋迦重登陸 陳以信籲：蔡政府把握交流正常化契機
海峽論壇大會落幕後，大陸國台辦今早宣布，恢復台灣釋迦輸入。國民黨立委陳以信表示正面看待，也呼籲蔡英文政府把握兩岸交流正常化的契機。
陳以信表示，這是兩岸的產品恢復正常化的一步，要正面看待，也期待大陸方面，能夠恢復更多原來台灣農產品出口到大陸的項目。
陳以信呼籲蔡英文政府，重視兩岸回復正常交流，兩岸農產品恢復正常交易，相關民間的期待。請蔡英文政府不要刻意阻擋大陸學生來台訪問，趁這個機會，「讓我們的貨物能夠過去，他們的人可以來參訪，做兩岸正常交流的良好示範，蔡英文政府應該把握這個契機。」
陳以信強調，此外蔡英文政府也不應把大陸來的學生都當成統戰的樣板，「就像我們賣給大陸的水果，是和平的果實。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言