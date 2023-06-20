大法官拒答問卷 立委怒批不適任

「大法官未來要做憲法判決，應該積極對廢死等議題表態，不然無法讓社會安心！」時代力量立委邱顯智20日於質詢時不滿指出，歷年來大法官被提名人都有填答問卷，如今卻以不宜表態等理由拒答非常奇怪。民眾黨立委張其祿則詢問，2005年修憲導致我國日後修憲困難是否違憲？被提名人朱富美回應說，當時有特殊政治意涵。

蔡彩貞恐不適任

在20日立法院質詢大法官被提名人朱富美、蔡彩貞的立法院會議上，邱顯智不滿痛批，歷年來大法官被提名時，都有填寫民間團體的問卷，但今年卻已「被提名後不宜輕易表態」、「回答涉及司法權行使」等理由拒答問卷，理由非常荒謬，其中被提名人蔡彩貞已因無司法顯著貢獻等理由，被民團點名不適任，更應該對外說明清楚自己的議題立場。

邱顯智列舉說，包括將后豐大橋冤案多次將法院的無罪判決撤銷發回，並質疑蔡彩貞並沒有對司法判例有重大貢獻等，顯示蔡彩貞可能無法保障人權，尤其大法官許多裁決會有「對抗多數」的性質。對此，蔡彩貞回應說，后豐大橋是因為有事證不清楚的原因才撤銷發回。

被提名人迴避立場

「蔡彩貞自傳中並未清楚表明對廢死的看法！」邱顯智說，蔡的自傳上說，關於廢死要兼顧社會潮流與國際人權新趨勢等看法，但這兩者目前方向似乎相反，所以蔡彩貞的立場到底是什麼？但蔡彩貞僅回應說，還是要考慮民眾對於廢除死刑的觀感。

張其祿則質疑，憲法增修條文第12條導致我國日後修憲困難，如最有共識的18歲公民權都因同意票數不夠無法通過，增修條文是否違反憲法本意？被提名人朱富美則說，這次修憲是2005年任務型國代所為，相關條文都是透過協商而成，具有高度政治意涵，很難由大法官進行裁定。

排黑條款需討論

張其祿也問說，近日台美簽訂《21世紀貿易倡議》，蔡政府說這是行政協定，並非國際條約，因此立法院不用實質審查，這是否違反大法官釋字329號解釋？蔡彩貞回應說，需要進行實質認定，根據資料顯示此協議尚未充實實質內容，無法判斷是否會影響人民，但張其祿質疑，這與當初對待《服貿》的觀點並不一致。

國民黨立委王鴻薇詢問，若將大法官提名同意權門檻提升到3分之2，她們是否贊成，對此朱富美說，因為她會是提名後才會對這件事情進行憲法裁決，因此不方便表態；另外，王鴻薇問蔡彩貞，選罷法排黑條款，終身限制緩刑、重刑尚未定讞者參政權是否違憲？蔡彩貞回應說，可能還需要更細緻的討論。

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