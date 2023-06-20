賴清德拋私大學費補助 政院：盡速提具體方案及配套

副總統賴清德今天表示，政府有責任縮短公立與私立大學的學費落差，宣布推動未來補助學費差額的5成以上、2萬5000元以上。行政院發言人林子倫今天表示，行政院將盡速提出具體方案及配套措施，期盼從源頭減輕學生與其家庭的經濟負擔。

教育部表示，經費粗估100多至200億元之間，將與行政院討論預算，最快明年2月實施，加上原有的學雜費減免，預估能照顧近60萬名私立大專生。

林子倫表示，對於賴清德所提縮短公私立大學學費落差的政策方向，行政院表達認同與肯定。近期蔡英文總統已與行政院長陳建仁及教育部就該議題商討，陳揆也指示教育部，就定額補助私立大專學雜費助學方案進行規畫，以拉近公私立大專校院學雜費的差距。

林子倫表示，行政院將盡速提出具體方案及配套措施，期盼從源頭減輕學生與其家庭的經濟負擔，讓學生於大專階段能回歸正常學習，適性選擇，增進與落實教育實質公平。