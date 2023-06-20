兩岸間一定要來往 柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，針對兩岸問題，他說，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，躺在立法院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過，民進黨每天講一大堆，該做的都不做。

針對目前兩岸關係，柯文哲說，很務實的講，應是貨貿比服貿要優先，還有一點，兩岸監督條例在立法院躺多久了，從太陽花學運到現在，要先建立兩岸監督條例，因為和大陸不管要簽約還是怎樣，要有一個機制。

柯文哲表示，民進黨執政7年了，該通過法律也沒有通過，老實的講、明白的講，只有民進黨不想通過的法律，「有沒有民進黨不能通過的法律？」特別在國會一黨獨大。