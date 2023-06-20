快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

兩岸間一定要來往 柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
兩岸間一定要來往，柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例。記者游明煌／攝影
兩岸間一定要來往，柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例。記者游明煌／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，針對兩岸問題，他說，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，躺在立法院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過，民進黨每天講一大堆，該做的都不做。

針對目前兩岸關係，柯文哲說，很務實的講，應是貨貿比服貿要優先，還有一點，兩岸監督條例在立法院躺多久了，從太陽花學運到現在，要先建立兩岸監督條例，因為和大陸不管要簽約還是怎樣，要有一個機制。

柯文哲表示，民進黨執政7年了，該通過法律也沒有通過，老實的講、明白的講，只有民進黨不想通過的法律，「有沒有民進黨不能通過的法律？」特別在國會一黨獨大。

柯文哲指出，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，躺在立法院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過吧。民進黨每天講一大堆，該做的都不做。

兩岸間一定要來往，柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例。記者游明煌／攝影
兩岸間一定要來往，柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例。記者游明煌／攝影

民進黨 柯文哲 立法院

延伸閱讀

柯文哲民調首超藍綠衝第一 藍綠失分讓白色力量重振聲威？幕僚這樣說

民調衝第一狠甩侯？ 柯文哲：民調要投票那一天高才有用

影／參訪毅太企業 董事長是綠營要角親拔樁？ 柯文哲：想太多

賴清德穩居頭籌 柯文哲緊追不捨

相關新聞

台灣釋迦可輸陸…雲林農民苦求其他農產品鬆綁救市場

國台辦今天宣布台灣釋迦輸陸，對於尚未解禁的鳳梨等農產品，雲林縣農民也喊話，下個月鳳梨進入盛產季節，但禁止輸陸的這2年，國...

影／重啟服貿？柯文哲：兩岸監督條例立院躺七年

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，而毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽...

兩岸間一定要來往 柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，針對兩岸問題，他說，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範...

民進黨：侯友宜再批前瞻 為選舉扭曲事實

新北市長侯友宜昨天台大演講時，再次針對前瞻基礎建設發表看法。民進黨發言人林楚茵今天表示，截至2021年，前瞻基礎建設一到...

侯友宜請益 吳伯雄籲藍軍支持者團結：勿三心二意

國民黨總統參選人侯友宜近期不斷拜會黨內大老。國民黨前主席吳伯雄今上午和侯友宜會面後聲明表示，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起...

台東鳳梨釋迦恢復輸陸 國民黨：證明務實交流有效

中國海關總署今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨今表示，樂見其成，也證明長久以來國民黨所主張兩岸交流對話、關注基層民生、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦