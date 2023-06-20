影／重啟服貿？柯文哲：兩岸監督條例立院躺七年

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攝影中心／ 記者季相儒／基隆即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，而毅太企業董事長洪團樟（中）是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問。記者季相儒／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右）今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，而毅太企業董事長洪團樟（中）是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問。記者季相儒／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，而毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽顧問，被媒體詢問是否為拔樁，柯文哲表示真的是想太多了，他是學習之旅，產業沒有分國民黨、民進黨

毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是副總統賴清德「信賴台灣之友會」基隆分會榮譽顧問，媒體詢問柯文哲今天是否進行拔樁？柯文哲表示今天來主要是學習，因為毅太在衛浴設備是台灣的大廠，這段期間到台灣各地研究產業，了解地方上有什麼建設需要做的，至於說來「拔樁」，真的是想太多了。

柯文哲強調台灣的產業、經濟發展難道有分國民黨、民進黨嗎？不會吧，台灣是一體的，這是生活模式的改變，和這個政治沒有關係。媒體問到外界質疑重啟服貿恐怕會傷害台灣經濟爆發二次太陽花，柯文哲表示，兩岸一定要來往，來往必須有法律基礎，並怒批，民進黨都已經執政7年了，《兩岸監督條例》還躺在立法院。

柯文哲強調只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律，民進黨執政7年該做的都沒做，應該盡速通過兩岸監督條例，標準答案就是兩岸之間一定要來往，而來往一定要有法律規範，所以躺在立法院的《兩岸監督條例》，請民進黨趕快通過吧。

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，並在3D藝術區拍照留念。記者季相儒／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，並在3D藝術區拍照留念。記者季相儒／攝影
毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是副總統賴清德「信賴台灣之友會」基隆分會榮譽顧問，媒體詢問柯文哲今天是否進行拔樁？柯文哲表示今天來主要是學習，因為毅太在衛浴設備是台灣的大廠，這段期間到台灣各地研究產業，了解地方上有什麼建設需要做的，至於說來「拔樁」，真的是想太多了。記者季相儒／攝影
毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是副總統賴清德「信賴台灣之友會」基隆分會榮譽顧問，媒體詢問柯文哲今天是否進行拔樁？柯文哲表示今天來主要是學習，因為毅太在衛浴設備是台灣的大廠，這段期間到台灣各地研究產業，了解地方上有什麼建設需要做的，至於說來「拔樁」，真的是想太多了。記者季相儒／攝影

柯文哲 民進黨 基隆

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