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民進黨：侯友宜再批前瞻 為選舉扭曲事實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，侯友宜再批前瞻，為選舉扭曲事實。本報系資料照
民進黨表示，侯友宜再批前瞻，為選舉扭曲事實。本報系資料照

新北市長侯友宜昨天台大演講時，再次針對前瞻基礎建設發表看法。民進黨發言人林楚茵今天表示，截至2021年，前瞻基礎建設一到三期預算共補助新北市308億元，全國第二，其中軌道建設也佔了很大一部分，民進黨政府相當重視雙北地區的軌道建設，有些軌道建設侯友宜還視察剪綵，但為了選舉一再扭曲事實，汙名化前瞻，令人遺憾。

林楚茵指出，民進黨政府執政7年多來，光在軌道建設方面，不管是最早的行政院前院長林全、賴清德及蘇貞昌，一直到現任陳建仁，從前瞻第一期到第四期，對新北市的機場線、環狀線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、捷運南北環線、萬大樹林線等，都編有相當經費持續推動。以捷運環狀線北環段及南環段為例，含前瞻中央補助了331.32億、安坑線輕軌補助39.68億、淡海輕軌補助87.6億、三鶯線185.4億、而萬大中和樹林線補助174.86億。建設歷歷在目，有些仍在興建中，都是中央重視新北軌道建設的成果。

林楚茵說，前瞻預算有效推動國家建設發展，各縣市長及民代都非常積極爭取，各地方的民眾也都非常支持，可見前瞻對於台灣發展有相當重要的意義，從交通、文化、教育到生活包羅萬象。侯友宜為了選總統，一再惡意扭曲前瞻，根本就是「收割前瞻在地方，要選總統罵中央」。

淡海輕軌 軌道建設

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