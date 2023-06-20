台東鳳梨釋迦恢復輸陸 國民黨：證明務實交流有效
中國海關總署今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨今表示，樂見其成，也證明長久以來國民黨所主張兩岸交流對話、關注基層民生、務實解決問題路線的正確性和有效性。
國民黨指出，從去年八月以來國民黨副主席夏立言幾次率團赴陸溝通交流，向大陸各界反映台灣基層農漁民和中小企業希望兩岸交流合作、平等互惠的心聲，獲得陸方積極正面的回應。
與此同時，台東縣政府也積極輔導農民尋求品質改善，並由副縣長率縣府及農民代表赴陸溝通協商，獲陸方高度重視，經過各方不懈努力，終穫美好成果。
國民黨強調，夏立言和台東縣長饒慶鈴此行於海峽論壇大會發表致詞，主要目的之一就是持續反映台灣農漁民的心聲，希望能促成後續良性發展，也讓兩岸交流的正面效益能夠普惠更多台灣民眾，真正實現兩岸雙贏。
國民黨表示，台東鳳梨釋迦經過有關各方近兩年的努力和協商後終於恢復開放，這證明兩岸堅持既有政治基礎、保持溝通管道暢通、積極交流對話的重要性，相信兩岸只要秉持以人為本、民生為先的精神，務實的協商溝通，沒有什麼問題是解決不了的。
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