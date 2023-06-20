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侯友宜請益 吳伯雄籲藍軍支持者團結：勿三心二意

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨前主席吳伯雄（圖左）今上午和國民黨總統參選人侯友宜（圖右）會面後聲明表示，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下重新贏回總統大選。圖／國民黨提供
國民黨前主席吳伯雄（圖左）今上午和國民黨總統參選人侯友宜（圖右）會面後聲明表示，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下重新贏回總統大選。圖／國民黨提供

國民黨總統參選人侯友宜近期不斷拜會黨內大老。國民黨前主席吳伯雄今上午和侯友宜會面後聲明表示，呼籲藍軍支持者堅定團結在一起，在侯友宜的帶領下，重新贏回總統大選，並在立法院取得過半支持力量，台灣才有機會，撥亂反正，轉危為安。

吳伯雄指出，肯定侯友宜從政以來的歷練，也相信在國民黨中央，智庫，及所有縣市長、議員及從政公職人員的共同奮鬥全體大動員打拚下，侯友宜最終一定會勝選。屆時中華民國再復興，台灣重新走回安定繁榮，兩岸重拾和平穩定的大局，這才是多數台灣選民的心聲，這種主流民意一定要結合起來，相信侯友宜一定可以挑起這個重責大任。

國民黨聲明指出，吳伯雄上午會見侯友宜，給予全力的支持，並呼籲藍軍支持者堅定團結在一起。

吳伯雄說，為了兩岸的和平，避免兵戎相見，總統選舉事關重要，國人應同心協力，再一次推動政黨輪替，終結民進黨執政下的危局，自己2008年擔任國民黨主席時，曾結合所有在野力量，終結民進黨八年貪腐執政，同時國民黨在立法院也成為多數黨，給台海帶來八年的和平穩定，他盼望台灣所有在野的力量務必要再次團結一致，不要三心二意，切莫分散力量 。

侯友宜 國民黨 吳伯雄

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