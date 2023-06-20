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質詢大法官被提名人 綠委疑終身剝奪參政權違比例原則
立法院今舉行全院委員會審查大法官被提名人資格。民進黨立委莊瑞雄就日前選罷法修法增加「排黑條款」剝奪被選舉權終身部分，質詢大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，是否有違比例原則、無罪推定原則等；蔡認為，為落實選賢與能，手段符合比例原則的話沒有問題。
莊瑞雄說，宣告褫奪公權終身通常是死刑跟無期徒刑，如果選罷法剝奪被選舉權，終身不得參選，在刑法上所犯的是死刑跟無期徒刑的重罪。大家擔心主刑未定讞，從刑卻先行。
蔡彩貞認為，這是對人民參政權的限制，是很嚴重的事情。若是有正當目的，真的是選賢與能，做出手段上的限制，合乎比例原則沒有問題。另外也要考量到訴訟程序長。
莊瑞雄進一步說，無罪推定具有憲法位階，詐欺的、違反證交法的叫小嘍囉去洗錢，違反重大經濟犯罪的還是可選立委，反而犯輕罪的連村里長都不能選。
民進黨立委鍾佳濱則提到大法官半半交錯制，當時設計是為了從任期面，保障大法官獨立自主性。不過鍾佳濱質詢提到，前總統馬英九時期，2008年提名大法官時，逕行授予8年任期，是否有違「司法院組織法」繼任制規定，蔡彩貞、朱富美皆回答依照當時法律行之，確實有違當時法律。
鍾佳濱再進一步質詢蔡彩貞、朱富美是否願意在2028年辭職，讓大法官恢復半半交錯，不過時間已到，蔡彩貞、朱富美不及回答。
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