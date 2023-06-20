快訊

從布林肯訪北京看3關鍵議題 美最大意圖在烏俄戰爭

40歲陸過渡拳王打服美職業拳壇 挨過艱辛父母卻無緣榮耀

震撼彈！10億身家「財富女神」無預警宣布結束12年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質詢大法官被提名人 綠委疑終身剝奪參政權違比例原則

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄今日就日前修法公務人員選罷法，增加「排黑條款」，凡涉黑、金、槍、毒之刑之罪者，剝奪被選舉權終身，質詢大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，是否有違比例原則、無罪推定原則等。圖／截自立法院議事直播
民進黨立委莊瑞雄今日就日前修法公務人員選罷法，增加「排黑條款」，凡涉黑、金、槍、毒之刑之罪者，剝奪被選舉權終身，質詢大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，是否有違比例原則、無罪推定原則等。圖／截自立法院議事直播

立法院今舉行全院委員會審查大法官被提名人資格。民進黨立委莊瑞雄就日前選罷法修法增加「排黑條款」剝奪被選舉權終身部分，質詢大法官被提名人蔡彩貞朱富美，是否有違比例原則、無罪推定原則等；蔡認為，為落實選賢與能，手段符合比例原則的話沒有問題。

莊瑞雄說，宣告褫奪公權終身通常是死刑跟無期徒刑，如果選罷法剝奪被選舉權，終身不得參選，在刑法上所犯的是死刑跟無期徒刑的重罪。大家擔心主刑未定讞，從刑卻先行。

蔡彩貞認為，這是對人民參政權的限制，是很嚴重的事情。若是有正當目的，真的是選賢與能，做出手段上的限制，合乎比例原則沒有問題。另外也要考量到訴訟程序長。

莊瑞雄進一步說，無罪推定具有憲法位階，詐欺的、違反證交法的叫小嘍囉去洗錢，違反重大經濟犯罪的還是可選立委，反而犯輕罪的連村里長都不能選。

民進黨立委鍾佳濱則提到大法官半半交錯制，當時設計是為了從任期面，保障大法官獨立自主性。不過鍾佳濱質詢提到，前總統馬英九時期，2008年提名大法官時，逕行授予8年任期，是否有違「司法院組織法」繼任制規定，蔡彩貞、朱富美皆回答依照當時法律行之，確實有違當時法律。

鍾佳濱再進一步質詢蔡彩貞、朱富美是否願意在2028年辭職，讓大法官恢復半半交錯，不過時間已到，蔡彩貞、朱富美不及回答。

民進黨立委鍾佳濱今在質詢大法官被提名人時，提到大法官半半交錯制，詢問大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，是否願意在2028年辭職，讓大法官恢復半半交錯。圖／截自立法院議事直播
民進黨立委鍾佳濱今在質詢大法官被提名人時，提到大法官半半交錯制，詢問大法官被提名人蔡彩貞、朱富美，是否願意在2028年辭職，讓大法官恢復半半交錯。圖／截自立法院議事直播

大法官 蔡彩貞 朱富美

延伸閱讀

國台辦宣布台灣釋迦恢復輸入 莊瑞雄：統戰、認知作戰

延長性騷擾申訴期？ 蔡彩貞：可以討論

總統國會備詢違憲？ 大法官被提名人：府會協商出方式

今審查大法官提名 游毓蘭要求被提名人回答死刑議題

相關新聞

台灣釋迦可輸陸…雲林農民苦求其他農產品鬆綁救市場

國台辦今天宣布台灣釋迦輸陸，對於尚未解禁的鳳梨等農產品，雲林縣農民也喊話，下個月鳳梨進入盛產季節，但禁止輸陸的這2年，國...

侯友宜和蔡英文都有「4個堅持」 也有「不肯說的4個字」

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天在台大演講，針對兩岸議題，拋出「四個堅持」的主張，儘管仍不算清晰，這應該算是正式被國民黨提名以來，侯友宜對兩岸政策論述「最具體」的一次。由於和蔡英文總統的「四個堅持」有相同的招牌，恐不免又會被質疑是「藍皮綠骨」、「跟進蔡英文」。然而仔細解讀，侯的「四堅持」和蔡的「四堅持」其實大異其趣，兩人最大的共同點，反而是「兩人都不願講的四個字」。

影／重啟服貿？柯文哲：兩岸監督條例立院躺七年

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，而毅太企業董事長洪團樟是綠營要角同時也是「信賴台灣之友會」榮譽...

兩岸間一定要來往 柯文哲：請民進黨通過兩岸監督條例

民眾黨總統參選人柯文哲今天到基隆大武崙工業區毅太企業參訪，針對兩岸問題，他說，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範...

民進黨：侯友宜再批前瞻 為選舉扭曲事實

新北市長侯友宜昨天台大演講時，再次針對前瞻基礎建設發表看法。民進黨發言人林楚茵今天表示，截至2021年，前瞻基礎建設一到...

台東鳳梨釋迦恢復輸陸 國民黨：證明務實交流有效

中國海關總署今宣布恢復台東縣鳳梨釋迦進口，國民黨今表示，樂見其成，也證明長久以來國民黨所主張兩岸交流對話、關注基層民生、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦