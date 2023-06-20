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台灣釋迦輸大陸有但書 立委張其祿籲陸勿「為德不卒」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。圖／聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿認為，這對兩岸關係來說是正向的事，大陸是台灣重要市場，雙方無需太政治化的操作這些事，台灣農產品須提升品質，過去讓利的情況下，有時品質未必能達標也是事實，若品質改善、大陸也善意打開門戶，是良性方向，值得肯定。

國台辦宣布時稱，輸大陸釋迦「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。張其祿表示，可觀察會不會在商標註記、品項貼紙上有政治化行為，若陸方真心對台釋出善意，不需在細節上執著「政治正確」。

張其祿表示，台、陸各有立場，應互相體諒，不要泛政治化，各退一步，才可能有發展的空間和未來。他坦言，陸方稱台灣輸大陸釋迦「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」會是一個可設限或做文章的著力點，陸方若有心對台釋出善意，就不要為德不卒或有太多政治動作。

張其祿指出，若只是對於品質、衛生條件加以設限當然無妨，但若是對於產地註記、來源國名有所限制，硬要變成「中國台灣」才能輸入內地，恐又引起一波政治攻防和爭議，「好事變壞事」最後無疾而終就遺憾了。

張其祿 釋迦 國台辦

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