台東鳳梨釋迦可輸陸 農民：對岸3月就說歡迎各縣市溝通

大陸國台辦今宣布自6月20日起恢復台灣釋迦輸入，台東縣長饒慶鈴坦言「真的沒想到這麼快」，代表縣府推動包裝場整改、是做對的事，國民黨和她到大陸就是溝通、解決問題；農民直言，3月對岸就說過，台東是唯一加強品管整改縣市，歡迎台灣各縣市都做好整改、到大陸溝通。

饒慶鈴表示，日前參加海峽論壇，爭取重啟台灣鳳梨釋迦大陸市場，其實事前完全沒有預料這麼快，國民黨和她到對岸，就是為了溝通、為了解決問題，對方當時說，鳳梨釋迦暫停輸入，是因為有害生物，縣府找台東大學和包裝廠進行整改，請農民作產銷履歷，努力解決問題。

饒慶鈴說，這次去大陸溝通前，雖然很多人傳出「應該很快就會過了」，但終究沒有任何對岸明確說法，只能抱著忐忑心情、全力溝通，告訴對方台東已做好包裝整改流程，解決有害生物問題，應該就是這原因，讓台東鳳梨釋迦能優先重啟。