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徵信業者：某歐洲大國駐台館處尋求兩岸開戰時撤館保全

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
傳有某國在台駐館尋求若兩岸開戰，請派員協助與保護駐舘人員撤退至機場的簡報。圖為示意，為天母使館特區。圖／聯合報系資料照
傳有某國在台駐館尋求若兩岸開戰，請派員協助與保護駐舘人員撤退至機場的簡報。圖為示意，為天母使館特區。圖／聯合報系資料照

以「徵信阿宅」為暱稱的謝智博，日前透過臉書「開地球」宣稱，月前某歐洲大國駐台經濟代表處請徵信公司提出「若兩岸開戰，請派員協助與保護駐舘人員撤退至機場」的簡報。他貼文稱，外國評估兩岸的局勢相當不樂觀。

針對駐台外館有撤僑傳聞，外交部長吳釗燮曾在立法院公開表示，外交部一個個打電話去問，「沒有一個國家他們有在演練撤僑」，沒有這件事情。

謝智博是國内知名的徵信業者，開設有立達徵信集團，也主持電台節目。他所稱的簡報内容，據信是某國駐台代表處撤館計劃中的保全項目。

謝智博以「防禍於先而不致於後傷情。知而慎行，君子不立於危牆之下，焉可等閒視之。」為題貼文稱，兩岸有沒有可能開戰，他不知道，就算有他也無法阻止；但身為人子、人父、與公司的經營者，他不能不先預作準備。

他在貼文中說，一個月前，某歐洲大國駐台經濟代表處請他們提出若兩岸開戰，請徵信公司派員協助與保護他們人員撤退至機場的簡報，因為他的徵信公司有提供專業人身安全保護的服務。而交換資訊後，他才確信在外國評估中兩岸的局勢相當不樂觀。

他說，然而在台灣新聞媒體上我們仍是歌舞昇平——馬照跑、舞照跳，一面怪力亂神的黑令旗、加幾篇各說各話的八卦就可以佔據幾乎整個媒體版面。

謝智博貼文進一步說，甚而令人驚訝的是，如果在某些論壇或是平台有兩岸可能開戰的討論或是新聞，就很有可能被當成綏靖主義而批鬥，還有許許多多要對岸最好有本事趕快打的言論此起彼落。戰爭有多殘酷、人命有多脆弱、局勢又如何多變，彷彿不在他們的認知裡，且似乎在他們心中，戰爭只能是純然理性判斷下的產物。

謝智博貼文稱，「夫禍患常積於忽微」。他無力改變這個國家什麼，能做的就是為家人、公司和同仁對於可能的風險預作準備與安排而已，哪怕這風險只有5%，但風險遠遠高於這個數字。畢竟，他也只剩這些了。

外交部 戰爭 機場

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