今審查大法官提名 游毓蘭要求被提名人回答死刑議題

為審查大法官提名，立法院今召開臨時會，朝野立委上場質詢大法官被提名人。國民黨立委游毓蘭關心死刑議題，提到馬國女大生在台遭性侵殺害，兇嫌卻逃死的事情，要求大法官被提名人蔡彩貞、朱富美就相關議題回答。

游毓蘭質詢問，奪去數條人命、縱火或隨機殺人是否能判死？蔡彩貞卻回：「沒有看到卷證，不知道事實。」游毓蘭當場批評，她不能接受不斷閃躲，在法官眼裡永遠只有被告人權，被害人無法發聲，被害人的媽媽哭聲有聽到嗎？顯然是沒有聽到，她也不知道蔡彩貞身為母親，作為大法官被提名人卻跟她說「沒有看到卷證」，她無法接受。

游毓蘭進而問，朱富美擔任過監察院秘書長，有案件時程管制，例如一年一定要做出結案報告，是否可能運用在釋憲案上？朱富美回應，現在監察院做法齊一，沒有延宕的問題，建議面當然是可以。

游毓蘭再來提到，根據民調有八成以上的民眾反對廢死，蔡英文總統上台等於實質廢死。死刑經宣告合憲，有民眾醞釀公投「死刑定讞，半年內執行」，死刑問題可否由人民公投決定？蔡彩貞表示，死刑存廢是法律規範。

游毓蘭又質詢，兩位大法官被提名人是否贊成，保障人性尊嚴，立法「尊嚴善終法」（即安樂死）？朱富美稱她持開放態度，但要有嚴謹法律程序；蔡彩貞說，防範道德風險的前提下，她個人贊成。

對於游毓蘭提出選罷法的排黑條款，可能剝奪所有更生人參政權，如何看待？朱富美坦言可能進入憲法法庭，她不便表達；蔡彩貞則說，參政權的剝奪要合乎比例原則。

最後游毓蘭就有媒體報導，懲戒法院前院長李伯道提前退休是因為性騷女部屬，質詢蔡彩貞，蔡說內部已啟動性平調查，游則回性侵性騷絕非個案首例，「你們都有責任。」