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鳳梨釋迦重啟輸陸 張麗善：對國民黨總統選情是利多

聯合報／ 記者陳雅玲／即時報導
雲林縣長張麗善表示，樂見鳳梨釋迦重啟輸陸，希望更多農產品循相同管道輸出。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，樂見鳳梨釋迦重啟輸陸，希望更多農產品循相同管道輸出。記者陳雅玲／攝影

國台辦今天宣布恢復台灣鳳梨釋迦輸入，雲林縣長張麗善表示，這是好消息，對國民黨總統大選是利多，代表國民黨才有能力在和平基礎下，幫助兩岸有更好的經貿發展，希望未來在嚴格的品質把關下，鳳梨、石斑、稻米等農產品也能循相同管道輸陸及其他國家，她也會不遺餘力協助。

張麗善表示，聽到鳳梨釋迦可輸陸這個好消息，非常開心，這是好的里程碑，這幾年雲林嚴格把關各項農產品品質，包括各方面的檢驗及冷鏈技術都已克服。

張麗善說，希望接下來無論是稻米、鳳梨等，也能夠循相關管道輸出，如果產銷能平衡，對於產地價格穩定有更大的幫助，如果鳳梨農或是其它農民有訴求，她會不遺餘力、全力以赴協助。

張麗善說，在夏立言跟饒慶鈴的努力下，重新建立兩岸互信互惠基礎，是好兆頭，對於國民黨總統大選選情是利多，展現國民黨才有能力在和平基礎下，幫助兩岸有更好的經貿發展，過去的賣台、亡國論經歷幾年的沈澱，相信民眾已可以用更理性的方式看待，農產品卡關很多是政治問題，只要互信基礎存在，兩岸沒什麼好計較。

鳳梨釋迦 張麗善 國民黨

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