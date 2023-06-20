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台灣釋迦可輸陸…雲林農民苦求其他農產品鬆綁救市場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣農民希望鳳梨等農產品也能早日像釋迦一樣重啟輸陸。本報資料照
雲林縣農民希望鳳梨等農產品也能早日像釋迦一樣重啟輸陸。本報資料照

國台辦今天宣布台灣釋迦輸陸，對於尚未解禁的鳳梨等農產品，雲林農民也喊話，下個月鳳梨進入盛產季節，但禁止輸陸的這2年，國內市場供過於求，價格下跌每台斤低於10元，盼外銷重啟，價格就有希望。

大陸前年3月1日起禁止台灣鳳梨輸入，雲林縣林內鄉鳳梨是縣內主要產地之一，種植面積約150公頃，但近年外銷受阻，衝擊國內市場，農民苦嘆，這幾年栽種成本也增加，產區農民幾乎是苦撐、賠錢種，只能無奈「減種」。

種植鳳梨超過30年的詹姓農民說，國內從南部到中部鳳梨種植面積廣大，但產銷管道失靈，台灣的供應鏈就面臨失衡，多半農民生產不符成本，只能壓低價格求售。

「台灣鳳梨有好的品質，但沒有好的通路是痛點。」陳姓農民無奈地說，希望政府能加把勁；詹姓農民透露，禁止輸陸後，產地價每台斤低於10元，目前雖有些微回升，但對比高峰曾賣到每台斤23至25元「還有一段路要努力」，若能重啟輸陸，將有助價格回升。

鳳梨 農民 雲林

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