陸恢復台灣釋迦進口 陳椒華：標準統戰作為

中國大陸國台辦今天宣布，6月20日起恢復台灣釋迦輸入，時代力量立委陳椒華說，這些都是非常標準的統戰作為，台灣人應該要看清中共的真面目，政府應該協助農民開拓更多的國際市場，避免被中共一再情緒勒索。

第15屆海峽論壇大會落幕，中國大陸國台辦今天宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，決定自6月20日起，恢復台灣釋迦輸入，而輸入大陸的釋迦「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。

陳椒華上午受訪時表示，不管中共禁止或者開放台灣釋迦輸入，其實都是統戰上的策略與手法，違背世界貿易組織（WTO）的貿易協定，而中共現在宣布恢復進口，再輔以宣傳惠台措施，都是非常標準的統戰作為。

陳椒華認為，台灣人應該要看清中共的真面目，勇敢拒絕這樣的不對等貿易操作，而政府也應該要擔起責任，協助農民開拓更多的國際市場，暢通物流，避免被中共一再情緒勒索。