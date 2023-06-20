快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

被指「趁機性交」不忍了！黃健瑋發律師聲明喊：未違法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴士葆批拖延死刑執行 大法官被提名人：應妥速進行

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，上午進行大法官被提名人蔡彩貞（左）及朱富美（右）審查。記者胡經周／攝影
立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，上午進行大法官被提名人蔡彩貞（左）及朱富美（右）審查。記者胡經周／攝影

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，上午進行大法官被提名人蔡彩貞及朱富美審查。 國民黨立委賴士葆質詢時表示，現在有38位死刑犯尚未執行執行，問題就出在大法官故意拖延，大法官成為蔡英文總統的幫兇。蔡彩貞表示，死刑存廢應該綜合評估，所有案件都應該妥速進行。朱富美則說，被提名人審查程序不能發表意見。

賴士葆指出，現在大法官內閣化，目前有38位死刑犯還未執行死刑，死刑案件拖延不處理，就是因為大法官故意拖，台灣法律既然有死刑，卻不執行，可能因為蔡總統的關係，大法官真的丟臉，為什麼不能執行死刑。

蔡彩貞回應，她認為死刑存廢牽涉法令制度，符合人民及社會對為安需求，死刑存廢需要綜合評量。賴士葆要求表態，若未來擔任大法官會不會加速審查，蔡彩貞說，所有案件都應該妥速進行。

朱富美則表示，不管我國或全世界，死刑屬於憲法法庭審理案件，被提名人在審查程序不能發表意見，這是細數審理案件。

賴士葆批評，現在大法官對死刑案件擺爛，全國88%的民眾反對廢死，以前都認為死刑執行與否是法務部的問題，這不對，實際上是大法官在拖延，現在大法官一片綠油油，成為蔡總統的幫兇。

死刑 大法官 蔡彩貞

延伸閱讀

修憲來最草率的大法官審查 民團評鑑：蔡彩貞不適任大法官

性騷風波傳進法院 法官論壇直接點名蔡彩貞：為了當大法官很忙！

台大三措施輕懲陳明通「未切割」 賴士葆：選擇陪葬

大法官人事下周立院衝同意 賴士葆：時程過短

相關新聞

陸恢復台灣釋迦進口 陳椒華：標準統戰作為

中國大陸國台辦今天宣布，6月20日起恢復台灣釋迦輸入，時代力量立委陳椒華說，這些都是非常標準的統戰作為，台灣人應該要看清...

布林肯訪陸影響台美合作？ 鄭文燦 ：一切都在軌道上

國務卿布林肯（Antony Blinken）近期訪中國大陸，與大陸國家主席習近平會面；美國總統拜登也讚美中關係正走在「正...

賴士葆批拖延死刑執行 大法官被提名人：應妥速進行

立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，上午進行大法官被提名人蔡彩貞及朱富美審查。 國民黨立委賴士葆質詢時表示，現在...

通勤月票中央地方互搶功勞？ 鄭文燦：加碼宣傳是好事

TPASS即將在7月1日正式上路，民進黨政府卻和藍營地方首長率先展開角力戰，搶著要把月票政績當成選舉紅利。行政院副院長鄭...

鄭文燦：藍營最近狀況多 沒必要每件事泛政治化

新北市私幼疑餵藥案延燒，藍營批評調查太慢，國民黨總統參選人侯友宜陣營則批衛福部次長王必勝政治操作，要求監察院調查。行政院...

大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨

國民黨及台東縣長饒慶鈴，日前參加海峽論壇，爭取重啟台灣鳳梨釋迦大陸市場，大陸國台辦今宣布，海關總署自6月20日起恢復台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦