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賴士葆批拖延死刑執行 大法官被提名人：應妥速進行
立法院全院委員會今天審查大法官人事同意權案，上午進行大法官被提名人蔡彩貞及朱富美審查。 國民黨立委賴士葆質詢時表示，現在有38位死刑犯尚未執行執行，問題就出在大法官故意拖延，大法官成為蔡英文總統的幫兇。蔡彩貞表示，死刑存廢應該綜合評估，所有案件都應該妥速進行。朱富美則說，被提名人審查程序不能發表意見。
賴士葆指出，現在大法官內閣化，目前有38位死刑犯還未執行死刑，死刑案件拖延不處理，就是因為大法官故意拖，台灣法律既然有死刑，卻不執行，可能因為蔡總統的關係，大法官真的丟臉，為什麼不能執行死刑。
蔡彩貞回應，她認為死刑存廢牽涉法令制度，符合人民及社會對為安需求，死刑存廢需要綜合評量。賴士葆要求表態，若未來擔任大法官會不會加速審查，蔡彩貞說，所有案件都應該妥速進行。
朱富美則表示，不管我國或全世界，死刑屬於憲法法庭審理案件，被提名人在審查程序不能發表意見，這是細數審理案件。
賴士葆批評，現在大法官對死刑案件擺爛，全國88%的民眾反對廢死，以前都認為死刑執行與否是法務部的問題，這不對，實際上是大法官在拖延，現在大法官一片綠油油，成為蔡總統的幫兇。
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