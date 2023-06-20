鄭文燦：藍營最近狀況多 沒必要每件事泛政治化

新北市私幼疑餵藥案延燒，藍營批評調查太慢，國民黨總統參選人侯友宜陣營則批衛福部次長王必勝政治操作，要求監察院調查。行政院副院長鄭文燦今表示，國民黨陣營可能因為最近很多狀況，把每件事都泛政治化，沒有必要以孩童健康作為犧牲品。

鄭文燦上午出席商周「2023綠電高峰會」前受訪表示，餵藥有一定規範，教育部針對餵藥規範已加強宣導，包括要家長同意、醫師開立處方箋、餵藥前做好辨識工作等，只要把基本規範做好，相信孩子健康會得到照顧。

鄭文燦說，至於新北幼兒園個案，經過長庚、北榮檢驗，檢調目前也在調查，政院尊重檢調調查權限，希望把事情經過攤在陽光下，讓家長放心，確保孩童健康。

此外，高雄市4醫師涉不當使用苯巴比妥成分藥物，國民黨要求中央不要雙標，讓專案小組徹查；侯友宜昨天更喊出若當選要恢復特偵組徹查疫苗、口罩、快篩。鄭文燦說，不能使用管制藥品，這是各地方政府衛生局都可稽查，不限於高雄市，法規是全國都一致的，只要有醫療院所違反規範，都需要開罰。

鄭文燦說，政府守護國民健康，包括用藥也有一定的規範，這件事目前在他來看，是被過度政治操作、無限上綱，造成幼教業者不必要的恐慌，相信幼教業者和家長之間是有一定的信賴關係，只要按照教育部餵藥規範流程、用藥指示，是沒有問題的。

鄭文燦也說，至於國民黨陣營，可能因為最近很多狀況，把每件事都泛政治化，沒有必要以孩童健康為犧牲品，政府要把規範做好讓家長放心、幼兒園得到信賴、孩子健康得到最大保障，這才是基本出發點。