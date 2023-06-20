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探索鐵達尼號沉船的旅遊潛水艇失蹤 英國億萬富翁在裡面

想邀柯文哲站台被警告 游淑慧秀捐款單這句話：被鼓舞了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
昨天深夜支持者的一筆政治獻金捐款，讓挑戰台北市大同士林選區立委的議員游淑慧說，「被這個懂我的支持者鼓舞了。」圖／引用自游淑慧臉書
昨天深夜支持者的一筆政治獻金捐款，讓挑戰台北市大同士林選區立委的議員游淑慧說，「被這個懂我的支持者鼓舞了。」圖／引用自游淑慧臉書

國民黨北市議員游淑慧、張斯綱先前公開表示，有意邀民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲幫忙站台，遭同黨立委李德維稱「並不是提名了你，就會讓你為所欲為」。游淑慧第一時間表示堅強如她，但也覺得難過想哭，不過昨天深夜支持者的一筆政治獻金捐款，讓游淑慧說，「被這個懂我的支持者鼓舞了。」

捐款給游淑慧的這張政治獻金捐款3萬元截圖，捐款備註標明「愛國愛黨，公理正義，知其不可為而為之，真勇者也。」

游淑慧說，昨天被酸、被嘲諷、被指責都經歷了，也一直安慰自己 ，無愧於心、笑罵由人、堅定取勝，但再怎麼自我催眠，都比不上看到一個懂我的人、說出我的心。

游表示，「失落的夜晚 ，被這個懂我的支持者所鼓舞了」，今天繼續努力跑端午，謝謝支持和相信她的人。

台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

游淑慧 捐款 政治獻金

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