想邀柯文哲站台被警告 游淑慧秀捐款單這句話：被鼓舞了

國民黨北市議員游淑慧、張斯綱先前公開表示，有意邀民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲幫忙站台，遭同黨立委李德維稱「並不是提名了你，就會讓你為所欲為」。游淑慧第一時間表示堅強如她，但也覺得難過想哭，不過昨天深夜支持者的一筆政治獻金捐款，讓游淑慧說，「被這個懂我的支持者鼓舞了。」

捐款給游淑慧的這張政治獻金捐款3萬元截圖，捐款備註標明「愛國愛黨，公理正義，知其不可為而為之，真勇者也。」

游淑慧說，昨天被酸、被嘲諷、被指責都經歷了，也一直安慰自己 ，無愧於心、笑罵由人、堅定取勝，但再怎麼自我催眠，都比不上看到一個懂我的人、說出我的心。