與台大學生主張四大國政方針 侯友宜盼實現「台灣夢」

國民黨總統參選人侯友宜今晚赴台大演講並與學生問答，活動後於臉書發文。他主張讓青年「投入職場，遠離戰場」，未來八年要以四大國政方針讓台灣重返光榮，台灣下一步要「共好」，不能再用民進黨的二分法撕裂青年，才能讓台灣繁榮與和平，這是他最想實現的「台灣夢」。

侯友宜全篇以青年視角探討國家未來政經發展，主張要讓讓青年「投入職場，遠離戰場」，年輕人是台灣的舵手，而他有如與海拚搏的引水人，有責任穩住台灣這條船，不走偏、不觸礁，帶領航行中的年輕人安全入港。

侯友宜指出，自己過去與青年面對面，聽到許多心聲與建議，這讓自己為青年擘劃的國政藍圖更加清晰，而今晚看到這麼多青年學子，想到他們還沒出社會就有嚴峻挑戰，包括住房問題、非核家園破產與能源問題，更令人擔憂的還有台海危機，再下去恐被迫面臨和平或戰爭的抉擇。

侯友宜認為，2024是台灣未來的關鍵，他參選與賴清德用「愛台、賣台」分裂台灣最大的不同，就在於他倡議「台灣共好」，不分世代、超越年齡與族群，未來八年他要要以四大國政方針讓台灣重返光榮。

包含「合理化房屋持有稅制」，讓租屋透明化，也抑制炒房客牟利。 「提升自我防衛能力」，「止戰於境外」是最高國安原則，台灣「備戰而不啟戰」。「恢復台海穩定與和平」，以憲法及兩岸人民關係條例與中國大陸互動，在對等、尊嚴、友善原則之下重啟兩岸對話與交流。

「穩定的能源供給」，將提出兼顧安全、減碳、穩定三大原則的能源比例，在確保核安的前提下，短期因應措施為核電廠延役，中期則逐步降低火力發電比重、降低碳排，從現在天然氣和燃煤的80%，降到主要國家的50至70%標準。為補足電力缺口，長期是加速發展再生能源，再加上推動氫能與儲能系統以及智慧電網。

侯友宜提到，青年關心的台美關係，他一直都與美方都保持順暢溝通管道，美國是台灣最重要的盟友，共享自由民主價值，雙方在互信、互惠、互利的原則下穩中求進，保持台海穩定也符合包含美國等各方利益。

侯友宜表示，即便現在有嚴峻挑戰，但他對台灣青年有信心，今晚看到很多同學出席關心台灣未來方向，他也會肩負提出國政方針的重責大任，和青年並肩而行，持續推動國家進步。

台灣下一步要走向「共好」，不能繼續等著民進黨用「愛台與賣台」的二分法來撕裂青年的未來，「共好」不分年齡與世代，才能讓台灣走向繁榮，遠離戰爭的陰影，這是他最想實現的「台灣夢」。