民團：大法官被提名人審查 20年最草率

立法院預計周三對四位大法官被提名人進行投票，民間監督大法官人選聯盟昨天指出，從總統公布被提名人名單到立法院投票行使同意權僅短短廿二天，且公聽會、審查會、投票等程序完全沒有間隔，可說是二○○三年修憲以來，最草率的大法官被提名人審查。

民團指出，過去民進黨不只一次批評國民黨主導的國會以草率方式護航人事案過水，取得國會多數後，不知是否因發現挾多數護航過水的「優點」，審查程序上完全不思進取，再一次背棄對公民社會的改革承諾。

對於被提名人蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥四人聯合聲明拒絕回覆聯盟問卷，民團除表示失望及遺憾，認為四人缺乏大法官應有的高度，也為未來大法官任命程序留下最壞示範，擔任大法官後是否願意傾聽公民社會的多元意見並進行對話也令人懷疑。

民團評鑑認為只有尤伯祥適任、朱富美及陳忠五未見不適任之處，但直指蔡彩貞不適任。不過，尤伯祥過去與監督聯盟多個社運團體曾合作，此一評鑑結果也遭法界人士質疑。

此外，蔡彩貞不只被民團批評缺乏對社會多元面向的關懷與論述能力，不具備大法官應有的格局、視野與廣博學識能力，法官論壇也有人就最近法官性騷擾案點名蔡彩貞；由於事件發生在士林地院，蔡彩貞不但擔任過士林地院院長，目前也是女法官協會會長，有法官貼文暗諷她對於有性騷傳聞者很包容喔、很溫暖喔，並指「會長為了當大法官，目前很忙。」