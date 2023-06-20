大法官提名公聽會 在野圍攻尤伯祥

立法院全院委員會今天審查四位大法官被提名人，昨天舉行公聽會，多位在野黨立委質疑，四位大法官被提名人政治色彩鮮明「綠油油」，還一再提起被提名人尤伯祥捲入「教唆串證」爭議；民進黨立委表示不必扣帽子、亂貼標籤，相關問題可在全院審查會提出。

現任大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益九月卅日任期屆滿，蔡英文總統提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五及律師尤伯祥為大法官，如獲通過，十五名大法官將皆由蔡總統提名。

啟思民本基金會昨舉行時事民調記者會，六成二民眾認為蔡英文總統任期剩不到一年，新任大法官應由下一任總統提名。

公聽會上，國民黨立院黨團推薦的東吳大學副校長董保城先提問，為何被提名人沒到場？審查意見不就等於打空氣？他表示，大法官一定要超然公正，大法官如果不獨立，恐怕很難期待小法官獨立，公正獨立是民主法治的脊梁，希望執政黨立委用良知捍衛台灣打下的民主法治基礎，不要只是為了護航而護航，也呼籲大法官，不要過度討好執政黨。

國民黨團推薦的律師葉慶元表示，律師界有推薦大法官提名人選，尤伯祥不在列，蔡總統應清楚交代為何捨棄律師界推薦的優秀人選而獨崇尤？他說，尤涉嫌教唆偽證，有判決書為證，但沒有被究責，如此符合大法官清廉操守嗎？尤過去監督大法官提名曾表示大法官不能有強烈政黨色彩，這次正好可檢驗言行是否「雙標」。

中研院法律學研究所副研究員林建志說，不可能期待任何一位被提名人沒有政治傾向，而是政治傾向是否影響判決。

民眾黨立委陳琬惠表示，如果四位大法官被提名人順利過關，屆時十五位大法官將全部由蔡總統提名，憲法監督制衡的精神蕩然無存。時代力量立委陳椒華則期待被提名人面對審查與提問要積極回應。民進黨立委莊瑞雄表示，大法官向來被稱作「憲法的守護者」，肩負著如何維持台灣的司法獨立，四位被提名人中「我倒是沒有看過哪一位曾當過哪個政黨的打手」。