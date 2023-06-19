積極回應檢察官期待 政院將協調部會專案討論

詐騙案件暴增，幾乎快癱瘓各地檢署，第一線檢察官發出怒吼。行政院政務委員羅秉成指出，今年是政府全面打擊詐欺犯罪重要的一年，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」就是要繼續加強量能，做到「三減」減少接觸、減少誤信、減少損害的策略目標，務實打擊詐騙，保護國人生命財產的安全。

前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會日前探討，前線檢察官就當前詐騙案件的人頭帳戶、警方重複移送、網銀洗錢、門號簡訊、電子支付、第三方支付、個人幣商、個資外洩等亂象提出策進建言，行政院表示，非常重視。

羅秉成表示，政府在技術面也加強如投資廣告下架、境外詐騙電話及惡意簡訊攔阻的措施；在法制面則推動打詐5法，組織面如行政院「打詐辦公室」、台高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，警政署「北中南打詐工作站」，調查局「北中南打詐防制中心」等全方位升級。

其中打詐綱領1.5，法務部在懲詐面向今年即新增編列預算3億4655萬‬元，除包含用以提升懲詐的軟硬體設備，增進辦案效率，對於基層檢察官案件負荷超載，也聘請協助檢察官偵查輔助人力以疏減案源；此外，集中資源及偵查量能的「檢察官助理」，明年也會有相關預算編列。

羅秉成說明，對於第一線偵辦案件檢察官在偵查中所發覺政府部門管理事項、公私部門行政協力防制事項，以及研討會中檢察官所提數據資料，行政院均有密切掌握，也會持續將議題盤整分類，依部會權責一一檢視，並廣納建言，研議改善措施。行政院將協調有關部會召開「新世代打擊詐欺策略行動綱領」相關議題專案討論。

行政院表示，感謝最高檢察署、劍青檢改、經濟刑法學會共同舉辦旨揭研討會，邀集許多優秀又有辦案熱情的前線作戰檢察官共同交流及分享打詐經驗，期盼中央與地方、政府與民間能夠持續攜手合作，共同精進各項打詐作為。