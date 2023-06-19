接見義大利參議院訪團 蔡總統：共同打造民主供應鏈

蔡英文總統今天接見義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）率領的訪問團。她指出，台灣今年將在米蘭開設辦事處，也有台商宣布在義大利擴大投資，進行設廠，期盼未來兩國持續深化夥伴關係，共同打造具有韌性的民主供應鏈。錢益友也說，台灣是全世界的朋友。

蔡總統表示，今年4月，我方已宣布今年即將在米蘭開設辦事處，目前也繼續有台商宣布在義大利擴大投資，進行設廠；台灣、義大利及歐盟，在半導體及高科技產業方面，有許多不同優勢，希望未來繼續深化合作，共同打造具有韌性的民主供應鏈。

蔡總統也感謝義大利對台灣的支持。去年，義大利國會三度通過友台決議案，強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與；義大利外交部長塔尼亞（Antonio Tajani）多次重申，支持台海維持現狀，義大利也派遣軍艦，用行動確保印太地區的穩定和平。

蔡總統指出，錢益友上次來台訪問時曾表示，「民主和自由不能打折，也不能被出賣」，她非常認同，期待未來能和義大利及更多民主夥伴，共同守護區域的穩定及繁榮。

錢益友表示，台灣與義大利相互友好，兩國之間存在非常重要的合作關係，希望這分合作關係不僅止於經濟，也應該在文化及某程度的政治關係上。他也感謝義大利經濟貿易及文化推廣辦事處的努力，讓義大利企業得以認識台灣，與台灣企業互相交流。

錢益友提到，他也認同台灣在米蘭開設辦事處是重要的一步，米蘭是義大利的經濟首都，尤其台北與米蘭之間的直航，也打開兩國之間更多的交流機會，包括經濟及觀光的交流。

錢益友說，台灣是一個民主國家，對於義大利而言，民主國家代表是可以平等對談的友人，他也看見台灣政府在國內及國際上的努力，不只得到義大利外交部長的認可，也得到歐盟、以及在此段時間陸續訪台各國友人的認可，由此可見，台灣是全世界的朋友，當然也是義大利的朋友。他希望民主的體制不僅在東方可以繼續維持，也可以在全世界開花結果，讓民主陣營在世界上更加壯大。