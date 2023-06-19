歐洲對中政策分歧 義國參議院副議長：難取得共識

義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）率團訪台，對於歐洲對中態度陷入分歧，難以達成一致立場，他說，要讓歐洲各國對中國大陸形成大家都同意的共識是困難的，歐洲現在的優勢，就是能同時與台灣和中國大陸對話。

錢益友率團來台，展開為期6天訪問行程，這次是錢益友第三度率團訪問台灣，也是義大利新政府上任後，首度來台的國會議員訪團，訪團6月19日晉見蔡英文總統。

歐洲對中政策分歧，法國總統馬克宏提出歐洲戰略自主想法，歐盟委員會主席馮德萊恩提出對中要有獨具歐洲特色的方法，歐洲在面對中國大陸政策，無法取得共識。

錢益友表示，如果要團結歐洲所有國家，形成一個歐盟對中國大陸， 或是對大陸的一帶一路達成一個共識，是非常困難的；同樣的，若要歐洲各國對台灣達成一致的共識，也是困難的。

他認為，歐盟近期陸續派遣代表團訪台，證明歐洲國家對台灣的關注不斷在升高，而現階段，歐洲所具有的優勢，就是能同時與台灣和中國大陸對話。

歐洲外交關係協會舉辦年度論壇，發表最新民調，今年4月詢問來自歐洲各國受訪者，美國和大陸若因台灣陷入潛在衝突時，他們認為自己的國家該如何反應，62%受訪者認為應保持中立。

錢益友說，他個人想要跟那62％的歐洲人民對話，詢問他們為什麼當初烏克蘭與俄國發生戰爭時，他們會選擇，不管是在經濟上，還是軍事上等，立刻挺身而出支持烏克蘭，歐洲人民不應該有雙重標準，置台海情勢於不顧。

錢益友表示，台灣是一個民主國家，民主在歐洲是具有指標的，不是一個口號，不該在對歐洲有利的時候，才響應民主這個價值。

義大利前總理孔蒂（Giuseppe Conte）2019年與大陸簽下一帶一路協議，盼能強化經濟表現，但結果不甚理想，義大利可能在明年選擇退出。錢益友說，當年簽署時，他擔任義大利的農業部長，其時認為可以透過一帶一路的簽署，與大陸建立經貿上的合作，現在回頭來看，實質上沒有帶給義大利所期待的效益和回饋。

他表示，返回義大利後，他將質詢義大利政府，要是義大利跟一個國家簽署一個協議，是否要讓雙方都遵守所簽署的協議？