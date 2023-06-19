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蕭旭岑：蔡政府上綱安全問題 卡關馬英九邀訪陸生案

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

國民黨立委賴士葆為前總統馬英九陸生訪台案，舉行協調會，馬英九基金會執行長蕭旭岑也受邀參加，教育部次長劉孟奇表示，教育部將發函陸生預定訪問之相關大學，要求他們提出安全保證，提出對這項活動的安全維護規畫案，才決定預審是否同意放行。

蕭旭岑說，主辦單位是馬英九基金會，各大學只是受訪單位，訪問團的安全問題，理應由馬英九基金會負責。如今教育部以各大學主管機關之姿，形同要求陸生預定訪問的這幾所大學，承擔主辦方應負的安全責任，是把大陸學生來訪當成大敵，無限上綱安全問題，是要卡關邀訪。

蕭旭岑表示，先前陸委會透過學者傳話要馬英九基金會不要送件，讓馬英九基金會與各大學聯繫、旅館住宿、遊覽車的作業被迫中斷；現在又忽然要大學負起維安責任，莫名其妙。他感謝賴士葆出面召集，否則蔡政府各單位都在踢皮球，陸委會連馬英九基金會該向那個單位送件都不願告知，形同技術封殺。

蕭旭岑指出，今天出席的各部會人員，只有教育部是由政務次長出席，是唯一的政務官，代表蔡英文政府提出政策指示，顯然是蔡政府心意已決，要用安全問題卡住邀訪陸生案，令人錯愕。蔡政府到底是把這些大陸學生都當成什麼，兩岸青年交流的安全問題在哪裡？

蕭旭岑說，蔡政府不斷再三強調要開放交流，恢復開放大陸的交換生和研修生來台，如今卻在馬英九基金會邀訪陸生案，刁難安全問題，兩套標準。這與蔡英文總統、陸委會主委邱太三對外說的，要儘速恢復健康有序的交流，完全背道而馳。

蕭旭岑表示，當初對陸籍人士來訪的專案申請，是因為新冠疫情所致，才有所謂必要、急迫及不可替代等要件考量，如今疫情已經舒緩，指揮中心也已裁撤，蔡政府仍然用新冠疫情時期的嚴苛標準，針對所謂專案審核，是政策上的重大矛盾，顯見嘴巴喊開放，作法卻不是如此。

馬英九 蕭旭岑 陸生

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