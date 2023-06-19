大法官民意需補強 四黨學者審查嚴

司法制度缺乏民意檢視基礎！民眾黨與國民黨學者19日於公聽會都表示，立法院審查為大法官少有的民意基礎，應召開兩次審查會，讓被提名人完整回答社會爭議。時力推薦的學者也說，審查期間應廣納親友、反對團體等多元意見。民進黨推薦學者則指出，大法官應考量到台灣憲政已受到國際檢視，要格外嚴謹。

公聽會講給空氣聽？

國民黨黨團推薦的東吳大學副教授董保城先提問說，「這次是關乎大法官的公聽會，為何被提名人沒有到場？這些審查意見不就等於是打空氣？」公聽會主席回應表示，雖然被提名人沒有到場，但今天過程都會在網路上直播，被提名人都能透過網路接納各位學者的意見。

董保城說，行政權與立法權會經過人民的檢驗，但司法權卻沒有這樣的檢視機制。他指出，近年對大法官的憲法解釋感到不可思議，如年金改革的部分，軍公教人員過去因為相信政府保證的福利，但執政黨卻透過國會多數推翻這些制度。他強調，「大法官的公正獨立，是民主法治的脊梁」，呼籲大法官不要過度討好執政黨。

國民黨團推薦的律師葉慶元則劍指被提名人之一的尤伯祥說，其實律師界有推薦大法官提名人選，而尤伯祥並不在其列，總統應給出清楚的交代，為何捨棄律師界推薦的優秀人選，而獨崇尤伯祥，也盼立法委員在審查審慎考量此狀況。

憲政也要顧經濟

民進黨推薦的台灣國際法會祕書長洪思竹表示，隨著國際局勢變遷，國家的憲法秩序不僅對內，對外都需要受到檢視，如國家的民主制度就是加入CPTPP的重要考量之一。

他強調，大法官更應把憲法制度放在經濟發展上思考，而非僅思考傳統上的人權法制的問題。

民進黨推薦的律師洪偉勝表示，在《司法院組織法》規定中，大法官資格中有一項就是「研究法學，富有政治經驗」，大法官提名本來就難以迴避政治考量。他也強調，大法官本來就是要處理價值是非判斷的議題，所以價值觀議題，絕對並非行使不同意權的理由，重點則是大法官進行判斷的過程與考量。

中正大學法律系系主任李仁淼指出，未來大法官可能會面對到的議題說，如領土疆域雖然是憲法議題，但要注意到其中具有高度的政治性；年金改革的問題則要考量到立法背景與職業性質的差異。他呼籲，立法院在審查期間，應針對大法官被提名人個別的切身問題或憲政價值，進行探討與對話。

大法官掌權卻缺民意

民眾黨團推薦的民間司改基金會常務執委高祥輝表示，大法官做為我國憲法最高的機關，應解決憲法爭議，調解社會紛爭，但大法官卻由總統任命，幾乎沒有民意基礎，但卻有宣告立法院法律違憲的權力，成為相當弔詭的現象。

高祥輝呼籲，各立法黨團應徵召特別小組，列出對各大法官提名人的提問，過程中也應照開公聽會，廣納社會意見，並召開兩次大法官審查會，讓被提名人回應第一次審查時未能回答完整的問題。

應廣納多元意見

時代力量黨團推薦的人權促進會會長周宇修則表示，四位被提名人都符合法律規定的資格，所以核心問題應在於「在立法院審查期間，要怎麼對被提名人提問」。他舉美國提名大法官的狀況為例說，美國審查大法官期間，會邀請被提名人的親友、意見相左的民間團體，多元表達對被提名人的描述與提問。

「顯見美國的審查是相當開放不同意見，但這次因為時間關係，我們沒有辦法邀請那麼多人向被提名人提問，但應該朝這個方向前進，」周宇修建議，立法院可以就被提名人曾發表的著作、曾經參加的團體，來判斷大法官價值取向。

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