民進黨批侯友宜人前罵前瞻預算 人後剪綵建設

民進黨發言人張志豪今天說，國民黨新北市長侯友宜連日攻擊民進黨政府前瞻預算，但事實上，截至2021年統計，前瞻基礎建設1到3期預算共補助新北市新台幣308億元，是全國縣市的第2名。

張志豪今天透過新聞稿表示，中央政府對縣市政府補助沒有藍色顏色之分，呼籲外界別因選舉，而汙衊中央政府。

他質疑，侯友宜參加的安坑輕軌、捷運環狀線第一階段、淡海輕軌通車典禮，哪一項建設中央政府沒有補助經費；侯友宜參加過的國家電影及視聽文化中心開館、寶高智慧產業園區第一期啟用典禮以及其他淡江大橋等動工典禮都是中央政府與新北市政府通力合作的工程。

張志豪表示，侯友宜曾感謝總統蔡英文對淡江大橋建設的支持，感謝中央地方並肩作戰蓋國家電影文化中心。這些建設歷程是鐵一般的事實，不能因為侯友宜要選總統就刻意遺忘。

張志豪指出，6月5日侯友宜才剛視察新北市板橋區五權公園地下停車場，當場還盛讚「新北市前瞻補助停車場完成數量是全國最多也是最快」；去年底視察中和區佳和公園多目標綜合大樓及地下停車場，同樣誇讚中央前瞻補助最多。

張志豪說，前瞻預算主要包括軌道建設、城鄉建設、水環境建設等，其中新北市補助比例相當高，全台各縣市政府及地方民代都積極向中央爭取，相關預算不分黨派、也無關藍綠。

他說，侯友宜現在的身分還是市長，不能「侯市長」就多次感謝中央政府合作與補助，變成「侯總統參選人」後就批評中央，翻臉不認人，此外，也希望侯友宜記得自己新北市長身分，別為了選舉荒廢市政。

此外，侯友宜日前出席「黃埔建軍/建校迎百年」活動，指控民進黨批評軍公教是米蟲、軍公教年改不公不義，民進黨立委劉世芳上午在黨團記者會表示，軍公教年改是為了不要有財政破口，不要讓年輕世代受到更多剝削，更不希望軍公教被污名化；民進黨政府推動軍公教年改時，侯友宜在臉書上表態支持。

劉世芳表示，侯友宜現在為了爭取深藍選票，指鹿為馬，指白為黑，難道侯友宜當選總統要回到18趴（軍公教18%優惠存款利率）。