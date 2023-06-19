快訊

霸王餐新招？踩爛超商微波食品 街友：不能賣了，請我吃

「國民法官」代言人黃子佼拍17歲女裸照 司法院：震驚、暫停合作

黃子佼直播酒後情緒不穩急送醫 身體有些許刀割傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委批勞工非政府心中「最軟一塊」 而是被消費的一塊

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團幹事長張其祿。 圖／聯合報系資料照

勞動部今天舉行第二季基本工資審議委員會議，民眾黨立委張其祿表示，蔡政府當初承諾的最低工資法，至今超過2500天未成完立法，民進黨挾著國會過半席次，不願加速推動立法，導致每年薪資調漲審議，在沒有薪資調整法制及科學數據、公式支撐下，工資連續漲，房價與物價是上漲幅度誇張，勞工生活早就支撐不住了，資方與勞方討價還價下，不得不漲一些幅度。

張其祿指出，台灣勞工薪資調漲與經濟成長率長期脫鉤，經濟成長果實未能合理分配給廣大勞工，造成社會資源分配不公平、不正義；立法院本屆屆期僅剩一會期，即將結束，也預告著民進黨承諾跳票再添一樁。多數勞工已難相信勞工是蔡總統心中最軟一塊，反而每到選舉，勞工就是被民進黨消費的一塊。

張其祿表示，根據主計總處公布數據，今年景氣放緩，前四個月消費者物價指數年增率達2.54%，實質經常性薪資與實質總薪資皆為負成長，實質總薪資年減達 0.56%，創下從民國106年以來首度負成長。在此情形下，即使明年薪資定案要調整，難保今年下半年基層勞工被物價上漲壓迫的情形能被及時改善，受薪階級仍是苦不堪言。

張其祿指出，我國勞工基本工資的調整，長期落後於消費者物價指數（CPI），GDP經濟成長的果實，也未被公允地分配，導致M型化社會更兩極化，貧者愈貧，富者愈富。

張其祿表示，審議基本工資調漲時常面臨如山的阻力，蔡政府執政下的勞動部已成為資方的勞動局，業者也每每以工作機會減少、成本提高、將再推動物價上漲等為理由，強力遊說不可提高基本工資。

張其祿指出，其實早就有諾貝爾獎經濟學獎得主學者研究發現，基本工資的調升，不必然會導致工作機會的減少與失業，反而將使經濟成果的分配更加公允。

張其祿說，勞動部今天與資方、勞方代表討價還價薪資調整幅度的同時，也要思考最低工資法，把握立法院本屆最後時間推動完成立法，以法制作為勞工薪資調整的支撐與依據，真正捍衛勞工權益。

薪資 張其祿 基本工資

延伸閱讀

國防手冊內容引爭議 民眾黨團籲明定修正期程

國防部公布新版全民國防手冊 民眾黨籲應更貼近戰時

台美21世紀貿易倡議僅立院查照 民眾黨立委批「服貿黑箱翻版」

立法院今處理大法官人事案 立委憂淪「黨同伐異」工具

相關新聞

大法官民意需補強 四黨學者審查嚴

司法制度缺乏民意檢視基礎！民眾黨與國民黨學者19日於公聽會都表示，立法院審查為大法官少有的民意基礎，應召開兩次審查會，讓被提名人完整回答社會爭議。時力推薦的學者也說，審查期間應廣納親友、反對團體等多元意見。民進黨推薦學者則指出

柯文哲「找黃國昌當法務部長」 總統參選人的內閣人選該先亮牌嗎

民眾黨總統參選人柯文哲近日民調攀升，選戰招式也引發討論。他日前上網紅「館長」節目直播，被問到司改問題，柯直言「最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了」，遭綠營批評還沒當總統就封官。總統參選人的內閣人選，該不該先掀牌？

開挖大秘寶／新竹棒球場檢測 高虹安為何求助美國？背後藏政治角力

新竹棒球場「大秘寶」終於在5月31日開挖，新竹市長高虹安宣布將與「美國大聯盟」場務專家合作改善棒球場，挖出的土壤也要送美國實驗室檢測。其實台灣實驗室多達上百間，也不乏符合檢測需求的實驗室；新竹市府費盡心力要把土壤送往美國，是台灣無人敢碰？還是基於專業考量？背後原因耐人尋味。...

立委批勞工非政府心中「最軟一塊」 而是被消費的一塊

勞動部今天舉行第二季基本工資審議委員會議，民眾黨立委張其祿表示，蔡政府當初承諾的最低工資法，至今超過2500天未成完立法...

藍委批綠營為選舉摧毀家長與幼保員信任感 促釐清真相

國民黨立法院團今天舉行記者會，批評民進黨政府為了選舉，不惜摧毀家長與幼保員之間的信任感，無視小小孩的健康權益受到傷害。檢...

回應王滬寧的兩岸融合發展示範區 新黨推兩岸共同市場

大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策。新黨副發言人游智彬表示，主張推動兩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦