立委批勞工非政府心中「最軟一塊」 而是被消費的一塊

勞動部今天舉行第二季基本工資審議委員會議，民眾黨立委張其祿表示，蔡政府當初承諾的最低工資法，至今超過2500天未成完立法，民進黨挾著國會過半席次，不願加速推動立法，導致每年薪資調漲審議，在沒有薪資調整法制及科學數據、公式支撐下，工資連續漲，房價與物價是上漲幅度誇張，勞工生活早就支撐不住了，資方與勞方討價還價下，不得不漲一些幅度。

張其祿指出，台灣勞工薪資調漲與經濟成長率長期脫鉤，經濟成長果實未能合理分配給廣大勞工，造成社會資源分配不公平、不正義；立法院本屆屆期僅剩一會期，即將結束，也預告著民進黨承諾跳票再添一樁。多數勞工已難相信勞工是蔡總統心中最軟一塊，反而每到選舉，勞工就是被民進黨消費的一塊。

張其祿表示，根據主計總處公布數據，今年景氣放緩，前四個月消費者物價指數年增率達2.54%，實質經常性薪資與實質總薪資皆為負成長，實質總薪資年減達 0.56%，創下從民國106年以來首度負成長。在此情形下，即使明年薪資定案要調整，難保今年下半年基層勞工被物價上漲壓迫的情形能被及時改善，受薪階級仍是苦不堪言。

張其祿指出，我國勞工基本工資的調整，長期落後於消費者物價指數（CPI），GDP經濟成長的果實，也未被公允地分配，導致M型化社會更兩極化，貧者愈貧，富者愈富。

張其祿表示，審議基本工資調漲時常面臨如山的阻力，蔡政府執政下的勞動部已成為資方的勞動局，業者也每每以工作機會減少、成本提高、將再推動物價上漲等為理由，強力遊說不可提高基本工資。

張其祿指出，其實早就有諾貝爾獎經濟學獎得主學者研究發現，基本工資的調升，不必然會導致工作機會的減少與失業，反而將使經濟成果的分配更加公允。

張其祿說，勞動部今天與資方、勞方代表討價還價薪資調整幅度的同時，也要思考最低工資法，把握立法院本屆最後時間推動完成立法，以法制作為勞工薪資調整的支撐與依據，真正捍衛勞工權益。