藍委批綠營為選舉摧毀家長與幼保員信任感 促釐清真相

國民黨立法院團今天舉行記者會，批評民進黨政府為了選舉，不惜摧毀家長與幼保員之間的信任感，無視小小孩的健康權益受到傷害。檢方調查餵藥案已經超過一個月，應儘速釐清真相，以安定民心。

國民黨團副書記長吳怡玎表示，她是一位媽媽，現在在幼兒園拿藥給老師，老師都不敢幫忙餵，甚至幾個幼教園長群組，都希望教育部國教署直接明文規定不得餵藥。這次餵藥案檢方遲遲未能公布真相，就只是為了政治操作，但幼教老師不能幫孩子餵藥，會出現什麼問題，小小孩剛剛接觸社會、接觸到病毒，三不五時會不舒服生病。

吳怡玎舉例，孩童常見的尿道感染，需要按時服用抗生素，療程期間不能中斷，一旦幼保老師不餵藥，家長該怎麼辦，難道中午要衝去園所餵藥嗎？如果是在工廠或是外勤工作的家長又該怎麼辦？還包著尿布的小朋友，最常發生的紅屁屁，原本托嬰或幼兒園老師都會幫忙擦屁屁膏，現在幼兒園老師還敢幫忙擦嗎？

吳怡玎說，台灣許多孩子都很容易過敏，過敏不會傳染，只要定期服藥就可控制，現在幼兒園不能餵藥，難道孩子就不能去幼兒園上課，大家不能怪幼保老師發出聲明，因為他們面臨社會輿論壓力太大了。

吳怡玎指出，衛福部次長王必勝稱，家長不願意透露個資，遲遲未能公布檢驗結果。但沒人想知道孩童的個資，只想知道檢驗結果的數字判定是陰性是陽性，到底有沒有不當餵藥的殘留和證據，就這麼簡單，王必勝說不出口嗎？難道怕公布之後影響民進黨總統參選人賴清德的選情嗎？

吳怡玎說，賴清德是醫師，請賴憑著醫師的專業告訴國人，到底有沒有證據顯示，幼教老師有不當餵藥呢？還是要繼續讓下面人繼續進行政治操弄，搞得家長與幼兒園老師對立也在所不惜。

刑事局今年4月查獲毒犯搶購全台藥局500萬顆感冒藥提煉安毒，吳怡玎指出，一般感冒用藥，含有微量麻黃素，這是提煉安非他命的原料，這也就是專業檢驗醫師和教授稱，為何不是零檢出的原因。那群喊著零檢出的綠委和名嘴，要不要自己先去檢驗一下，看看能不能零檢出？除非你這輩子從未服用過半顆感冒藥。

國民黨立委李德維表示，就因為民進黨政治人物亂帶風向，導致現在幼兒健康權益誰來維護，當幼教老師聞藥色變，無論公托還是私幼，家長都不能安心。

李德維說，如果真有不當餵藥的情事發生，透過檢測儀器就能找出真相，民進黨將其政治化，為了政治利益，不惜抹黑教保人員，當家長與教保員之間發生猜忌，難道這就是民進黨所要的結果嗎？檢調應該儘速公布偵辦結果，在最短的時間給國人一個真相。