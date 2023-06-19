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偽藥案謠言滿天飛 侯辦：賴清德不願放下「網軍魔戒」

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室針對偽藥案批評，民進黨總統參選人賴清德曾說過痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任他們散播不實謠言。記者張睿廷／攝影
國民黨總統參選人侯友宜競選工作室針對偽藥案批評，民進黨總統參選人賴清德曾說過痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任他們散播不實謠言。記者張睿廷／攝影

偽藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今開記者會澄清謠言，新北市國民黨團書記長廖先翔表示，汐止偽藥案已被證實為烏龍，民進黨總統參選人賴清德曾說過痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任他們散播不實謠言，衛福部次長王必勝也把專業放到腦後，一心只想要用政治手段維護執政黨利益。

新北市國民黨團書記長廖先翔表示，汐止幼兒園疑似餵藥案引發社會關注，但昨天已被證實為烏龍，賴清德有醫學專業背景，理該在第一時間來解讀報告，安撫民心。賴之前參選總統時說非常痛恨網軍，但這次他卻放肆網軍在網路上散播不實謠言，攻擊他的政治對手。賴清德終究在有權力的時候套上網軍魔戒，不願摘下。

廖先翔指出，衛福部時序中，6月17日有傳出消息為陰性，但沒被確認；6月18日有媒體公開報導陰性，衛福部次長王必勝也證實。他起初說家長不願公開，不過後來卻又改口，不知道是不是有壓力怕翻車，影響執政黨支持度。不過中央最後還是在各界壓力下，由醫福會執行長林慶豐在昨天下午出面說明，報告結果未檢出，「就是沒有」。

廖先翔說，其中有句話很有趣，王必勝曾說「未檢出是可預期的」，代表他知道第一份的檢驗報告，家長所關心的檢驗結果，非常有可能是未檢出，透漏了他對第一份檢驗報告有判讀能力，但他卻沒有負起他身為次長的責任，向外界正確解讀正確的報告，反而說要成立跨部會小組，又掀起社會的憂心浪潮。王必勝把專業放到腦後，一心只想要用政治手段維護執政黨利益。監察院應該要主動調查，衛福部高官是不是秉棄醫療專業，以執政黨為考量。地檢署也應盡快對外說明。

廖先翔表示，中華民國聯合幼教總會今上午發出聲明，將推行「幼兒生病不入校、老師不餵藥」行動，政府過去對相關案件並沒有闢謠、說明，已經對幼兒園教師造成嚴重的打擊，他們對全國幼兒園老師感到不捨，同時也要給予老師們信心，拜託全國所有的幼稚園老師們，不要因為民進黨的政治操作而氣餒，懇請幼教老師為了小朋友，繼續協助。

國民黨總統參選人侯友宜發言人江怡臻說，賴清德要新北市說明戒斷症狀，甚至再次指稱那是彩虹藥水，這些字眼就連民進黨側翼都不敢再用，因為已經被證明不是事實，檢調也呼籲不要揣測案情，身為副總統居然還帶頭持續散播謠言，為了自己參選總統而繼續打擊政敵，罔顧身為執政者應該對國民負責的道德跟政治責任。

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