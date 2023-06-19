邀柯文哲被稱為所欲為 游淑慧曝為這點..但難過到想哭

國民黨北市議員游淑慧、張斯綱先前公開表示，有意邀民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲幫忙站台，國民黨立委李德維今受訪說，這種個別行為並不代表整體國民黨，候選人在節目即興式發言或各自想法，予以尊重，但黨仍有自己的規矩與規定，並不是提名了你，就會讓你為所欲為。游淑慧今反酸，她不是不分區，也不是優勢選區，只是想窮盡一切可能逆轉勝這席。

游淑慧還說，「站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情是不一樣的。」並問李，「如果沒有看完專訪，只憑轉載的片面之詞，就砲轟正在前方打仗的我們，堅強如我，此刻也覺得難過想哭」。

對於李德維的「並不是提名了你，就會讓你為所欲為」的說法，游淑慧今天說，她不是不分區，也不是優勢選區，去年才剛打完一仗的她，今年願意接受黨的徵召，投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益，而是為了讓黨部北市布局更完整。所以她不是如李德維說的，為所欲為、只重視自己的利益；她只是想窮盡一切可能逆轉勝這一席。

游淑慧說，她先前在節目中特別提到，能不能邀請、什麼形式，應該黨對黨層級討論，她一定會遵守黨部的規則。游說，如果沒有看完專訪，只憑轉載的片面之詞，就炮轟正在前方打仗的我們，堅強如我，此刻也覺得難過想哭。