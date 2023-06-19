綠淪「造狼者」溫床？ 林靜儀反擊國民黨要提名傅崐萁、陳雪生？

國民黨文傳會副主委、台中市第七選區立委擬參選人林家興今點名批民進黨台中市立委林靜儀、同選區立委何欣純，並指綠營女立委護航性騷「惡狼」，讓民進黨淪為「造狼者」溫床。對此，林靜儀反擊，是否還要提名立委傅崐萁、陳雪生？並請國民黨支持民進黨召開臨時會修正性平三法；何欣純表示，稍晚回應。

林家興今偕同黨台中市議員邱愛珊在台中市議會開記者會表示，近期民進黨的metoo風暴持續延燒，爆發多人是性騷累犯，民進黨淪為「造狼者」的溫床，女立委還幫性騷犯緩頰、護航。

林家興點名林靜儀、何欣純指出，2人還在立法院擋了國民黨提出公務機關性騷擾申訴流程的提案，要求2人道歉，並對修正「性平三法」提出看法及表達是否支持增加「防吃案機制」。

林靜儀表示，國民黨若真心關心性騷或相關性平議題，那台中市過去有那麼多女學生個案申訴，為什麼在人本處理那麼久，台中市政府依然不願意積極回應；在她逼很久後，國民黨甚至說那是20年前的陳年舊案，不值得拿出來討論。

林靜儀呼籲，若國民黨關心地方性平議題的話，第一，請國民黨關心地方性平案件，第二那明年大選是否還要提名立委傅崐萁、陳雪生？第三，請國民黨支持民進黨召開臨時會修正性平三法，並提出更好的修法內容。 立委林靜儀。記者趙容萱／攝影

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