影／侯友宜控綠營把軍公教當米蟲 陳建仁怒斥：子虛烏有

行政院長陳建仁今天到台中出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，媒體問，新北市長侯友宜曾控綠營把軍公教當米蟲，陳建仁怒斥，侯的講法完全是子虛烏有，而且也破壞了台灣社會的互相信任。

媒體問，侯友宜市長更搬出林萬億過去受訪說法，他說「米蟲說」某種程度是事實，媒體也問陳建仁，侯友宜說「民進黨說軍公教是米蟲」，那軍公教月退俸可能調整嗎？

陳建仁表示，侯友宜市長的講法完全是子虛烏有，而且也破壞了臺灣社會的互相信任，政府為了要讓軍公教人員在退休上能夠得到很好的保障，所以蔡英文總統就推動年金改革，希望確保軍公教人員每一個人都是世代領得到，長長久久領到老。

他說政府對軍公教人員的辛勞一向相當感謝，而且給予相當的尊重，所以政府也在這7年來，給軍公教人員有3次的加薪，加薪額度超過11%。

陳建仁表示，我們也希望所有軍公教人員大家同心協力，一起努力來使國家更好，也感謝公務人員在防疫工作上以及經濟發展上，大家都是團結一致，他相信全民對於所有軍公教人員，都是給予最高的敬意與謝意，所以大家一定要團結一致，才是最重要。

他說退休人員退休金調整的部分，會按照既有的法令，並且參考最近兩年物價上漲的指數，在明年的時候會宣布，他相信會有加薪的機會。