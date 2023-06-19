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綠委指柯文哲民調第一是「灌氣球」現象 心虛產生懼怕

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民進黨立委劉世芳（中）、莊瑞雄（右）。 圖/聯合報系資料照
民進黨立委劉世芳（中）、莊瑞雄（右）。 圖/聯合報系資料照

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，對於TVBS最新民調，民眾黨柯文哲33%、民進黨賴清德30%、國民黨侯友宜23%，是否民進黨選戰策略將從邊緣化柯，改變成打柯，民進黨立委莊瑞雄說，杞人憂天，民進黨打選戰很優雅。

莊瑞雄認為，柯文哲現象是灌氣球現象，民調灌得很快，民眾黨對這個第一名，可能也有點心虛，因為心虛而產生懼怕，擔心成為其他政黨的箭靶；現在最緊張的是居於老三的人，老三的人一定想跳到老二，砲火會最猛烈，至於老三是誰，侯友宜或柯文哲陣營自己會很清楚，真正廝殺會最激烈的是二三名。

民進黨立委劉世芳說，會謹慎面對，性騷擾風波造成社會焦慮，應該是造成這次賴清德民調居於下風的原因；民進黨這次確實是逆風，尤其面對性騷問題，執政黨不管是中央或地方政府，大家都無可迴避，性騷擾所產生的問題，在第二次臨時會會處理，行政院目前已對性騷三法提出修法，可能7月中旬就會送到立法院，立法院一定根據這個方式，結合從各界蒐集到的意見和程序正義，建議進行補足。

有關侯友宜指控民進黨把軍公教塑造成米蟲，批評年金改革不公不義，劉世芳表示，侯友宜也是支持軍公教年改，跟我們所有立場都一樣，不希望階級化，污名化，難道侯當選後，要恢復18％嗎？

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