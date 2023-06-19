影／性騷事件後柯文哲民調贏過賴清德 陳建仁這麼說
行政院長陳建仁今天到台中出席「梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程」動土典禮，被問到最近性騷事件影響，讓柯文哲民調贏過副總統賴清德，陳建仁說，在蔡英文總統的指示下，及政府與民間的共識下，行政院會在7月中以前，把性平修法草案送到立法院，希望透過這個修法，讓加害者被有效的嚇阻，讓受害者能夠得到友善的照顧。
陳建仁說，希望修法讓整個有信賴的體制能夠完成，也希望這個法案送到立法院後，朝野立委大家能夠加速審查，我們也盡快通過，讓性平的概念能夠落實，讓每一個受害者都能夠被接住、得到保護。至於黨務的部分，他相信黨中央會有所說明。
媒體另問，新北汐止餵藥案未檢出結果，衛福部隔天才被動公布，被遭質疑蓋牌、政治操作帶風向，為何不主動公布？彩虹藥水案，賴清德要新北說明，新北說這是誣賴，汐止第二案確認陰性，國民黨表示不說清楚就要杯葛市政報告。汐止幼兒園餵藥以陰性作收，但王必勝被質疑蓋牌，更引發家長和幼兒園的不信任，恐怕汙名化幼教。
媒體也問，新北市幼兒園餵藥問題，近日引起基層幼教人員和家長之間的對立，中央會不會提出因應措施，新北市讓全臺幼兒都可以到新北市篩檢、新北市宣布開放全臺6歲以下幼童到新北免費測巴比妥，卻否認是普篩。
陳建仁說，尊重新北市政府所有一切的作為，但是他也要提醒侯友宜市長，要注意新北市的醫療量能，在這個事件發生以後，實際上衛福部在第一時點就設立了專線，提供家長們必要的諮詢，還有提供相關的服務。
他也在行政院請林萬億政委召集教育部、衛福部及法務部成立跨部會小組，透過這個小組來確定所有的檢驗標準、提供幼托照顧的服務、及盤點全國幼托系統。希望讓每一個孩子都得到最好的照顧，也透過這樣的努力，希望來穩住我們的幼托跟幼教的整個體系，他相信在中央的努力，來協助地方做好幼兒教育，而且來做好幼兒照顧是必要的。
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