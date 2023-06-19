賴品妤轟侯友宜子弟兵廖先翔 造成社會恐慌的頭號共犯

國民黨新北市議員廖先翔昨天說，民進黨立委賴品妤轉述錯誤資訊，造謠造成社會恐慌。賴品妤今天表示，廖先翔身為國民黨立委參選人，參選起手式是大潑髒水，廖先翔對新北市長侯友宜逢迎拍馬，殘害地方自治體制，罔顧市民權益，就是造成市政亂象的頭號共犯。

廖先翔昨天在臉書表示，汐止私幼孩童藥物檢測為陰性案，一個沒有科學證據的案件，賴品妤應該協助家長獲得正確解讀數據的能力，要求衛福部向社會科學教育，但是她卻選擇轉述錯誤的資訊，指控驗出微量安眠藥成分。

賴品妤今天透過新聞稿指出，前幾天在汐止家長揭露孩子驗出疑似微量藥劑的案件中，侯友宜的子弟兵廖先翔馬上跳出來，進行粗劣的選舉操作，無端要求副總統賴清德幫烙跑的侯友宜負起政治責任。

賴品妤說，從汐止疑似案件開始，侯友宜及廖先翔等侯友友小跟班，利用此案刻意模糊焦點，意圖讓大眾忽略從板橋幼兒園疑似餵藥案開始，新北市政府的行政怠惰與閃躲責任，早已造成新北家長人心惶惶。

賴品妤表示，侯友宜能夠毫不羞恥，道貌岸然地安心拾起參選總統的門票，正是因為廖先翔身兼國民黨新北市議會黨團書記長，罔顧議事程序，粗暴操作變更議程提案，把市政總質詢提前到4月27日舉行，5月12日結束，隨後在5月17日華麗出場選總統。

賴品妤指出，廖先翔只顧著自己的選情，不顧家長、孩子及老師的心情，然後發布一篇政治味滿滿的貼文。她一直以來的立場，都是協助汐止的民眾家長，她所有的發文、公開發言，都是引用正確的數據，用意也是為了讓大家有查證及陳情的管道，向社會即時說明事件進度，避免造成無謂的恐慌。

賴品妤說，第一時間立即與民眾聯繫，向衛福部、部立醫院來回核對細節，後續更協助陳情家長釐清資訊與媒合資源，反觀廖先翔踩踏幼教老師，逕自進行政治操作，讓大家被迫落入自己的參選大秀中。

賴品妤表示，她嚴正奉勸自詡廖先翔，不要一出場就將髒水潑上桌，廖先翔滿腦子只有立委的選舉利益，自甘墮落作為侯友宜的打手，不惜撕裂社會、摧毀幼教及家長信任，他才是真正應該要誠心道歉的人。

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