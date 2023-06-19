回應王滬寧的兩岸融合發展示範區 新黨推兩岸共同市場

大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策。新黨副發言人游智彬表示，主張推動兩岸共同市場，設立台商專區，發揮互補優勢、建立國際標準，就是兩岸融合發展示範區的內在精髓。

游智彬指出，新黨主席吳成典帶領黨內10人，5月31日至6月7日到大陸北京參訪，由王滬寧接見，與國台辦主任宋濤會面，出席兩岸關係前瞻與思考研討會，新黨拋出10點兩岸建議，與陸方溝通。

新黨發言人陳麗玲說，有些事項大陸方面表示已經在做，有些將積極予以研究。

陳麗玲指出，一，推動兩岸共同市場，設立台商專區，發揮互補優勢、建立國際標準，促進兩岸攜手共富共榮；二，積極鼓勵台商台胞廣泛參與一帶一路倡議建設項目；三，建議大陸各省市仿照福建省廈門市，賦予台胞交通、投資、就業、就學優惠措施；四，接納台灣人民申請各項專業及民生證照，擴大台灣證照直接採認範圍。

五，大陸鄉村振興建設項目，鼓勵台青、台胞參與；六，針對台灣農產品、食品進口大陸地區，設立兩岸共同驗證機制；七，廈門大嶝的新建機場，建議命名為金門國際機場，廈門地鐵延伸至金門；八，落實新四通，建議福建省對金門、馬祖賦予最緊密的經濟夥伴關係；九，建議陸方繼續積極維護兩岸同胞合法權益；十，新黨將強化對大陸台商服務，組團考察香港、澳門一國兩制現況。