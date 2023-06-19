快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

回應王滬寧的兩岸融合發展示範區 新黨推兩岸共同市場

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供
新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供

大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策。新黨副發言人游智彬表示，主張推動兩岸共同市場，設立台商專區，發揮互補優勢、建立國際標準，就是兩岸融合發展示範區的內在精髓。

游智彬指出，新黨主席吳成典帶領黨內10人，5月31日至6月7日到大陸北京參訪，由王滬寧接見，與國台辦主任宋濤會面，出席兩岸關係前瞻與思考研討會，新黨拋出10點兩岸建議，與陸方溝通。

新黨發言人陳麗玲說，有些事項大陸方面表示已經在做，有些將積極予以研究。

陳麗玲指出，一，推動兩岸共同市場，設立台商專區，發揮互補優勢、建立國際標準，促進兩岸攜手共富共榮；二，積極鼓勵台商台胞廣泛參與一帶一路倡議建設項目；三，建議大陸各省市仿照福建省廈門市，賦予台胞交通、投資、就業、就學優惠措施；四，接納台灣人民申請各項專業及民生證照，擴大台灣證照直接採認範圍。

五，大陸鄉村振興建設項目，鼓勵台青、台胞參與；六，針對台灣農產品、食品進口大陸地區，設立兩岸共同驗證機制；七，廈門大嶝的新建機場，建議命名為金門國際機場，廈門地鐵延伸至金門；八，落實新四通，建議福建省對金門、馬祖賦予最緊密的經濟夥伴關係；九，建議陸方繼續積極維護兩岸同胞合法權益；十，新黨將強化對大陸台商服務，組團考察香港、澳門一國兩制現況。

吳成典說，兩岸溝通盼望大陸方面以柔和讓兩字回應台灣民心，民心就是天下，守住台灣民心，兩岸民族復興才能攜手同心。

新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供
新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供
新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供
新黨發言人游智彬表示，新黨主席吳成典帶領黨內10人於5月31日至6月7日到大陸北京參訪。圖／新黨提供

新黨 台商 金門

延伸閱讀

被問王滬寧指要建設兩岸融合示範區 朱立倫未回應

陸拋兩岸融合示範區 侯友宜：以平等尊嚴友善促進交流

大陸發布對台「示範區」新文件 國台辦官員揭重點

海峽論壇見王滬寧 夏立言籲盡快恢復交流合作

相關新聞

【重磅快評】柯文哲旋風難持久 但國民黨恐成受災戶

民眾黨主席柯文哲昨天想必大樂：TVBS最新民調，他的支持度達到33%，首度領先兩大黨參選人。民進黨賴清德30%第二，國民...

稱在野黨被賣幫數鈔票 李彥秀指這點批賴清德搖擺人格

民進黨主席賴清德昨天批評在野黨去中國參加海峽論壇「跟人家一起喊反台獨，是被賣了還在幫人家數鈔票」。國民黨議員李彥秀今在臉...

回應王滬寧的兩岸融合發展示範區 新黨推兩岸共同市場

大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策。新黨副發言人游智彬表示，主張推動兩...

侯友宜想贏關鍵在基本盤歸位 國民黨會輸只有一個理由

國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，根據網路媒體民調結果，侯掉至第三名，時值新北市餵藥風暴，新北市府及侯團隊處理危機不佳，錯失可能成為轉機的時機，皆在挫傷侯的支持。2022年九合一大選的政黨得票結果，國民黨基本盤全數歸位，奠下六都中拿下四都的基礎，2024年總統大選關鍵仍在政黨基本盤，侯友宜能否整合藍營支持者，讓其願意為黨投票而非憤而不投，將決定國民黨生死。

TPASS角力戰／通勤月票中央地方諜對諜 淪選舉籌碼無益公共運輸

TPASS即將在7月1日正式上路，各生活圈、縣市紛紛壓低通勤月票價格，被戲稱猶如「公共運輸跳樓大拍賣」，但月票尚未上路，民進黨政府卻和藍營地方首長率先展開角力戰，搶著要把月票政績當成選舉紅利。 短短6天內，交通部、基北北桃、行政院搶著各辦一場記者會，內容卻大同小異。其中交通部場更在前一天下午6時37分緊急通知媒體隔日要召開記者會，據了解就為了搶在基北北桃記者會前亮相，不想被藍營地方突襲；還傳出中央與地方在主導權、名稱上「諜對諜」。

軍公教米蟲說引爭論 呂家愷：民進黨最該對軍公教道歉

國民黨總統參選人侯友宜與民進黨為「軍公教米蟲說」引發爭論。國民黨新北市議員呂家愷開酸，民進黨長年以來造謠成性，前國家年金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦