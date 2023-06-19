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稱在野黨被賣幫數鈔票 李彥秀指這點批賴清德搖擺人格

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨議員李彥秀今在臉書批評賴清德，「只許賴習晚餐，不許民間論壇」，好一個賴清德，還沒選上總統，就已經完全具備獨裁者的架勢與嘴臉。本報資料照片
國民黨議員李彥秀今在臉書批評賴清德，「只許賴習晚餐，不許民間論壇」，好一個賴清德，還沒選上總統，就已經完全具備獨裁者的架勢與嘴臉。本報資料照片

民進黨主席賴清德昨天批評在野黨去中國參加海峽論壇「跟人家一起喊反台獨，是被賣了還在幫人家數鈔票」。國民黨議員李彥秀今在臉書反批賴，「只許賴習晚餐，不許民間論壇」，好一個賴清德，還沒選上總統，就已經完全具備獨裁者的架勢與嘴臉。

李彥秀說，如果以賴清德2019年評論韓國瑜訪問港澳的標準，賴清德想要與習近平共進晚餐，豈不是「跪求賣身還幫忙點鈔？」賴清德為了權力，可以360度華麗轉身，從「台獨金孫」轉型成「務實台獨工作者」，再轉型成「所謂的台獨，不是宣布台灣獨立」；但骨子裡，還是在不斷地販賣「亡國感」，抹紅兩岸交流。如此搖擺的人格特質，終究無法獲得台灣人民與國際友人的認同。

李彥秀今天在臉書提到，5月28日，賴清德參加「2024校園總統馬拉松」活動，與學生進行「快問快答」時，當被問到最想與哪位國家元首共進晚餐時，賴清德的答案是「中共國家主席習近平。」

對於賴清德批評在野黨去中國參加海峽論壇，是「跟人家一起喊反台獨，是被賣了還在幫人家數鈔票」，李彥秀說，海峽論壇屬於兩岸民間交流性質，完全符合《兩岸人民關係條例》之規範，從2009年起就是兩岸民間重要對話管道，若有任何超越法律的規範，執政黨大可以法律處理。

李彥秀說，賴用抹紅的方式汙衊兩岸民間正常的交流，只是凸顯賴清德格局的狹隘。賴清德不是高喊「信賴台灣」？難道參加一場民間論壇，就能夠讓台灣主權消失？

李彥秀提到，本月中旬AIT處長孫曉雅才公開表達，「美方支持，三位總統參選人與對岸對話的意願？」而「不支持台灣獨立」更是美國長期以來的政策！難道在賴清德的標準下，美國也是出賣台灣主權的「幫凶」？也難怪不斷傳出「美國不信任賴清德」「蔡英文不信任賴清德」的說法。

李也奉勸賴清德主席，要人民「信賴賴清德」，請先學習成為一位能把守初心的政治人物，而非逐利而居、操縱意識的政客。倘若只是看到機會就「躁進」競逐大位，發現逆勢就「屈膝」棲身副手，如此搖擺的人格特質，終究無法獲得台灣人民與國際友人的認同。

賴清德 李彥秀 台獨

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