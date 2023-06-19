【重磅快評】柯文哲旋風難持久 但國民黨恐成受災戶

民眾黨主席柯文哲昨天想必大樂：TVBS最新民調，他的支持度達到33%，首度領先兩大黨參選人。民進黨賴清德30%第二，國民黨侯友宜則以23%「穩坐」第三。近日民眾黨最近做了什麼，足以讓自己聲望鵲起？老實說沒有：柯文哲的民調數字，歸因藍綠的表現都太令選民搖頭。

國民黨提名侯友宜，如意算盤是以其背景，不易被綠營抹紅；深藍選民即使未必喜歡，也將因「終結民進黨執政」的共識而接受。問題是郭台銘跳進來參戰，挾著「鈔」能力捲起聲勢，雖然民調未能翻轉，但郭董的不服氣，成功引爆藍營內潛藏的反侯情緒。近日部分深藍意見領袖提及侯友宜，儼然更甚於對民進黨的厭惡。

面對反彈，侯陣營似乎好整以暇。然而，刻意迴避藍綠爭議，對市長可能是優點，想領導國家就是問題。在朝野爭議最大的兩岸與能源政策，侯的表態程度甚至不及柯文哲；而如政大演講之類必須被迫表態的場合，其說法也仍讓人覺得打高空。此時又發生幼兒園餵藥案，被綠營趁機誇大成「餵毒」，無疑對侯向來標榜的「好好做代誌」治理能力，產生極大的不信任效應。照理說，以侯或國民黨的基層實力，不該如近日的窘迫。但是反侯被滾成雪球，支持聲音幾乎消失。

民進黨方面，最後一年的蔡政府，明顯出現利多出盡的疲態。內政本就非強項，也缺乏藉國際緊張火中取栗的機會；除了天上掉下來的餵藥案，幾乎找不出什麼議題可以傷敵或自誇。更不要說蔡賴之間，人盡皆知的相敬如「冰」。一連串性騷擾事件的爆發，對於長年標榜道德、年輕形象的民進黨，無疑具備人設毀滅的致命效果。讓外界驚覺，太陽花運動基本上與《動物農莊》書中，以豬代替人接管農場無異。民調可以看出，年輕受訪者的表態，一面倒傾向柯文哲，和四年前不可同日而語。

兩大黨的不爭氣，造就了柯文哲旋風。然而旋風固然一時摧枯拉朽，究竟是只能短暫維持的氣候現象。民眾黨的問題是，除了柯文哲之外不具備賣點，除開黃珊珊與「郭系」的高虹安，沒人有一點兒明星光環。外界至今懷疑，這個「第三大黨」，能否在區域立委有任何斬獲。

更進一步說，到底民眾黨或柯文哲的政策定位，也充斥空白與矛盾。柯文哲的八年市長任期，施政滿意度從來倒數，也不曾替他加到多少分數。近日的順風順水，是因兩大黨都太令人不滿意，所以民眾自動將其認定成中間路線，尤其兩岸政策光譜上更是如此。許多人自動想像，在民進黨與國民黨之間，柯文哲是蓄意挑釁與委屈退縮之間的折衷。然而「非國非民」未必就代表中間：公開宣稱要動用網軍攻擊對岸的柯文哲，固然讓許多選民大呼過癮，但這種施政風格，真的比賴清德的「務實台獨」更不挑釁？

柯文哲的民調冠軍，恐怕很難長期保持：原本刻意「揚柯打侯」的民進黨，砲口必然轉向柯文哲。國民黨雖令支持者氣惱，究竟是百足之蟲，總還是能祭出反擊。相較四年前韓國瑜不斷拋出話題維持聲量，最後也不免氣竭；柯文哲面臨的問題是，首次當選市長至今已經九年，在民眾心中的定位早已成形，完全不是新「商品」；近日雖因對手自殘賺取紅利，但一旦對手重整腳步，想要靠本身之力主動加分，只怕難上加難。

當然，意外衝上民調第一，還是給原本實力遠遜於人的柯文哲，一絲化假為真的曙光。如能利用浪潮退散之前，持續創造利多，鬆動對手陣營，例如爭取到實力派人物加盟，就有機會讓擴張變成連鎖反應。

就此而言，藍綠陣營哪一邊，較易被「柯文哲旋風」颳走屋頂牆板？以雙方屬性來看，不管是投機式的「帶槍投靠」，或心懷不滿就嚷著換人或不投票，發生在藍營的機率，都明顯高過綠營。如果最後藍白相持不下，誰也無法邊緣化對方，即使賴清德在黨內與國際，沒有昔日蔡英文的人氣，還是大有機會因鷸蚌相爭而勝出。

「下架民進黨」如果失敗，對藍營支持者自是巨大挫折，甚至可能導致百年老店分裂瓦解；但對柯文哲來說，參選首要目標是發揮母雞效果，爭取立委席次站穩腳跟；至於是否要成為總統府新主人，恐怕不在他打算中——至少，絕不在原先規劃之內。