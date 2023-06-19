潛水教練逾半投保無門 立委推補安全破網

夏天潛水旺季到來，據統計台灣總體潛水市場呈現持續成長趨勢，但民進黨立委趙天麟辦公室近來收到潛水教練職業工會陳情指出，國內逾半的潛水教練都是在沒有保險的狀況下執業，安全保障明顯有疏漏，且並非不願意投保，而是現行法規造成此安全漏洞。

造成潛水教練投保無門的原因在於，保險局原先依照現行法規認定，教練需要在有營業登記在案的潛店旗下，才能進行投保；但就如同健身教練不一定都會想加入健身房，也會有個人教練的商業模式，潛水教練亦然。

屏東潛水教練職業工會發言人龔芷儀表示，依據潛水教練職業工會評估，現行活躍教練人數具營業登記者，約僅佔總數之三分之一，並參考近年來從事潛水活動的遊客人數，若個人教練或支援教練無相關責任險，則有違公平原則，亦違反「發展觀光條例」保護遊客之立法目的，讓教練及遊客權益雙雙受損。

趙天麟表示，自己近期也要有要去潛水的計畫，對該議題感同身受。台灣的潛水市場明顯是以個人教練為主，但保險卻疏漏掉了最大族群，這恐違背相關法律訂定時的精神，不僅教練執業無保障，連帶由教練陪同下水的遊客也少了安全保障，更不利於國內繼續推廣日漸盛行的水域遊憩活動。

龔芷儀指出，保險局、產險公會堅持要有營業登記，保險公司才能推出對應保險商品的主因有二：首先是不認定個人潛水教練是執行業務者；再者，保險局認為由於潛水教練並無通過國家考試等認證制度，營業登記形同一個具體規範，有了營登才好進行管理，也才有進行保險的可能。

龔芷儀表示，針對這些疑慮，工會皆能提出合理說明。執業者認定上，潛水教練是自營者的事實已相當清晰；且潛水教練雖無國家考試對應考科，但都有通過國際證照認證，並不會出現無制度、缺乏認證機制等問題。

該議題另外有個爭議點在於，保險局、產險公會原先皆主張，「發展觀光條例」及「水域遊憩管理辦法」等和水域遊憩活動保險相關的法律，在立法時的對象，都是針對有營業登記的業者，因此個人教練、自由教練並不適用。

但在趙天麟辦公室詢問後，觀光局函釋明確指出，有關「具營利性質者」認定，基於保障遊客安全及權益，帶客從事水域遊憩活動時，具營利 事實者，均應依照本辦法之規定辦理，「自由教練」、「個人教練」、「支援教練」等若有營利事實者，仍應依相關辦法辦理。換言之，在觀光局函釋後，法律面應保障個人潛水教練的權益，也獲得了主管機關確認。

法律面無虞後，經趙天麟國會辦公室邀集相關部會協調後，保險局、產險公會態度放軟，目前朝向認定個人潛水教練是執行業務者的方向前進，亦即替潛水教練投保無門的最大難關解套；潛水國際證照作為管理措施的認定，也同樣獲得認可。產險公會方面，在主管機關「開綠燈」後，也轉趨積極研議提出對應的保險商品。