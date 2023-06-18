被問王滬寧指要建設兩岸融合示範區 朱立倫未回應

中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策，不過此舉挨批要對台統戰。國民黨主席朱立倫今天受訪未回應，僅表示美方是非常肯定各政黨能夠和對岸對話交流，唯此才能創造和平的環境。

朱立倫表示，今天看到美國國務卿布林肯到中國大陸去訪問，國民黨副主席夏立言同樣在廈門參加海峽論壇，反觀民進黨自己沒半步，然後不斷的要阻撓任何的對話交流；他相信美方是非常積極肯定各政黨能夠和對岸對話交流，唯有這樣，才能夠創造和平的環境。

朱立倫批評，民進黨真的一定要讓兩岸兵戎相見嗎？一定要透過對抗、要透過交惡嗎？這就是民進黨不斷的一個所謂兩面的、非常矛盾的一個政治手法；大家應該要相信國民黨透過對話交流，美方也希望透過對話交流，能夠創造一些和平的環境。