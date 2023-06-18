快訊

受害Z女公開道歉私訊「這一天來了」 宥勝突爆：我被性侵過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被問王滬寧指要建設兩岸融合示範區 朱立倫未回應

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫。記者余承翰／攝影

中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策，不過此舉挨批要對台統戰。國民黨主席朱立倫今天受訪未回應，僅表示美方是非常肯定各政黨能夠和對岸對話交流，唯此才能創造和平的環境。

朱立倫表示，今天看到美國國務卿布林肯到中國大陸去訪問，國民黨副主席夏立言同樣在廈門參加海峽論壇，反觀民進黨自己沒半步，然後不斷的要阻撓任何的對話交流；他相信美方是非常積極肯定各政黨能夠和對岸對話交流，唯有這樣，才能夠創造和平的環境。

朱立倫批評，民進黨真的一定要讓兩岸兵戎相見嗎？一定要透過對抗、要透過交惡嗎？這就是民進黨不斷的一個所謂兩面的、非常矛盾的一個政治手法；大家應該要相信國民黨透過對話交流，美方也希望透過對話交流，能夠創造一些和平的環境。

朱立倫 國民黨 民進黨 海峽論壇 王滬寧

延伸閱讀

主席、候選人成雙頭馬車 國民黨恐難再振

影／侯友宜民調落居第三 朱立倫：應調整腳步重新出發

影／侯友宜民調落後柯文哲10個百分點「屈居老三」 朱立倫：要贏在最後一球

只派司長接機 布林肯訪中 北京冷臉以待

相關新聞

軍公教米蟲說引爭論 呂家愷：民進黨最該對軍公教道歉

國民黨總統參選人侯友宜與民進黨為「軍公教米蟲說」引發爭論。國民黨新北市議員呂家愷開酸，民進黨長年以來造謠成性，前國家年金...

被問王滬寧指要建設兩岸融合示範區 朱立倫未回應

中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧17日在海峽論壇表示，建設兩岸融合示範區，是大陸最新的對台政策，不過此舉挨批要對台...

唐鳳：5G應用是台灣推動數位經濟的關鍵機會

為強化全民數位韌性，推動台灣5G專網應用發展，數位發展部數位產業署6月16日，在台大醫院國際會議中心舉辦「5G專網數位韌...

兒少安全實施方案7年未更新 立委批蔡政府上任行政怠惰

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，我國兒童及少年安全實施方案的最後更新日期，停留在2016年1月12日，以往三年檢討修正一次的...

綠委：吳釗燮訪問義大利是外交突破 未來還有更多驚喜

民進黨立委王定宇今天說，外交部長吳釗燮訪問義大利，跟外交委員會副主席會晤，公開訊息，對於過去長期親善中國大陸的義大利，這...

外交部歡迎波蘭眾議院外交委員會副主席訪台

波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）率團訪台，外交部表示誠摯歡迎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦