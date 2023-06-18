最新民調侯友宜居第三 游淑慧坦言晴天霹靂 點出逆風前進關鍵

距離2024大選還有7個月，TVBS最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度為33%，民調超越民進黨參選人賴清德的30%；至於國民黨總統參選人侯友宜支持度僅為23%，落居末位。代表國民黨參選大同士林選區的北市議員游淑慧今天在臉書表示，「坦白說：確實有晴天霹靂之感」，不過游也說，「誰都想順風而起，想逆風前進，就要比意志。」

根據最新TVBS所做最新大選民調，目前民眾黨參選人柯文哲支持度首度超越藍綠參選人，民調支持度為33%，賴清德民調則為30%；至於侯友宜支持度僅23%，落居第三。

游淑慧今天在臉書表示，她今天早上在車上看到T台公布的民調，坦白說，確實有晴天霹靂之感。但只有10秒，因為10秒後她又到另一個活動地點，繼續握緊每一雙手、爭取每一張票，沒空多想。

游淑慧也說，選舉就是這樣，與其花時間想怎麼辦，不如抓緊時間繼續拚。「誰都想順風而起，想逆風前進就要比意志。」