快訊

台人趁火打劫？實體Suica卡「日幣當台幣賣」1張500元 賣家狂語：會更貴

狂殺4折！好市多這款「經典神鞋」上架 網卻掀時尚大戰

2024大選民調 柯文哲超車藍綠 侯友宜這麼回應…

最新民調侯友宜居第三 游淑慧坦言晴天霹靂 點出逆風前進關鍵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員游淑慧今天在臉書表示，看到最新民調坦白說：確實有晴天霹靂之感，不過游也說，「誰都想順風而起，想逆風前進，就要比意志。」本報資料照片
北市議員游淑慧今天在臉書表示，看到最新民調坦白說：確實有晴天霹靂之感，不過游也說，「誰都想順風而起，想逆風前進，就要比意志。」本報資料照片

距離2024大選還有7個月，TVBS最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度為33%，民調超越民進黨參選人賴清德的30%；至於國民黨總統參選人侯友宜支持度僅為23%，落居末位。代表國民黨參選大同士林選區的北市議員游淑慧今天在臉書表示，「坦白說：確實有晴天霹靂之感」，不過游也說，「誰都想順風而起，想逆風前進，就要比意志。」

根據最新TVBS所做最新大選民調，目前民眾黨參選人柯文哲支持度首度超越藍綠參選人，民調支持度為33%，賴清德民調則為30%；至於侯友宜支持度僅23%，落居第三。

游淑慧今天在臉書表示，她今天早上在車上看到T台公布的民調，坦白說，確實有晴天霹靂之感。但只有10秒，因為10秒後她又到另一個活動地點，繼續握緊每一雙手、爭取每一張票，沒空多想。

游淑慧也說，選舉就是這樣，與其花時間想怎麼辦，不如抓緊時間繼續拚。「誰都想順風而起，想逆風前進就要比意志。」

2024大選 總統大選

延伸閱讀

【重磅快評】「老三魔咒」發威？侯友宜的重大警訊！

出席黃埔建校迎百年 侯友宜承諾：當選總統將撥亂反正

警界出身談「親愛精誠」 侯友宜：與黃埔校友系出同門

蔡正元：高虹安現象已發生 侯友宜被林耕仁化

相關新聞

最新民調侯友宜居第三 游淑慧坦言晴天霹靂 點出逆風前進關鍵

距離2024大選還有7個月，TVBS最新民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度為33%，民調超越民進黨參選人賴清德的30%；...

【重磅快評】「老三魔咒」發威？侯友宜的重大警訊！

TVBS最新民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲超車藍綠，以33%支持度衝上第一，民進黨對手賴清德30%居次、國民黨對手侯友...

兒少安全實施方案7年未更新 立委批蔡政府上任行政怠惰

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，我國兒童及少年安全實施方案的最後更新日期，停留在2016年1月12日，以往三年檢討修正一次的...

綠委：吳釗燮訪問義大利是外交突破 未來還有更多驚喜

民進黨立委王定宇今天說，外交部長吳釗燮訪問義大利，跟外交委員會副主席會晤，公開訊息，對於過去長期親善中國大陸的義大利，這...

外交部歡迎波蘭眾議院外交委員會副主席訪台

波蘭眾議院外交委員會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）率團訪台，外交部表示誠摯歡迎。

循歐盟需要一致對中戰略辯論 歐洲議會議員率團訪台

歐洲議會外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）應邀訪台。外交部表示，茱娜薇曾擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦