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兒少安全實施方案7年未更新 立委批蔡政府上任行政怠惰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，我國「兒童及少年安全實施方案」最後更新日期仍然停留在2016年1月12日，蔡英文總統政府上任至今，竟然從未檢討更新，顯示政府根本不重視兒少安全。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，我國「兒童及少年安全實施方案」最後更新日期仍然停留在2016年1月12日，蔡英文總統政府上任至今，竟然從未檢討更新，顯示政府根本不重視兒少安全。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，我國兒童及少年安全實施方案的最後更新日期，停留在2016年1月12日，以往三年檢討修正一次的慣例，蔡英文總統政府上任至今，從未檢討更新，有行政怠惰情況，顯示政府不重視兒少安全。

邱臣遠上午臉書發文指出，監察院前天通過監察委員葉大華針對兒少交通事故傷亡所提糾正案，指出行政院怠於推動兒少交通事故傷害監測、預防及控制機制，導致交通事故事件一再重演，嚴重斲傷政府國際形象，損及我國兒少生存及發展權。

邱臣遠說，根據葉大華去年提出的兒少交通事故傷亡調查報告，2018年我國兒童及少年交通事故死亡率，為每10萬人2.46人，相較34個經濟合作暨發展組織（OECD）皆屬後段國家，沒有達到行政院兒童及少年安全實施方案交通安全面向設定的績效指標，包括每周聯合稽查兩次，降低交通死亡數與受傷人數零成長，通通未達標。

邱臣遠表示，台灣人口自2020年首度負成長，受少子女化浪潮影響，到去年已經減少至13萬8986人，創下歷史新低，使得每個生命都異常珍貴，我國兒少交通事故死亡人數卻逐年增加，受傷人數也居高不下，惡劣的交通環境嚴重危及兒少人身安全。

邱臣遠指出，中央與地方政府應該正視兒少交通事故傷害，行政院要配合道路交通安全基本法的立法方向，立即檢討兒少安全實施方案交通面向九項措施及分工，方能健全兒少交通安全環境，確保兒少道路安全。

邱臣遠 行政院 台灣民眾黨 蔡英文

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