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綠委：吳釗燮訪問義大利是外交突破 未來還有更多驚喜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
外交部長吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）邀請出席「2023歐洲價值高峰會」發表演說。外交部提供
外交部長吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EVC）邀請出席「2023歐洲價值高峰會」發表演說。外交部提供

民進黨立委王定宇今天說，外交部吳釗燮訪問義大利，跟外交委員會副主席會晤，公開訊息，對於過去長期親善中國大陸的義大利，這是成功的外交突破，相信未來台灣跟歐洲，還會有更多的驚喜被看到。

吳釗燮在6月12日啟程赴歐洲，義大利眾議員耶奇（Igor Iezzi）昨天在臉書寫道，永遠站在自由這一邊，今天在米蘭與吳釗燮會面；眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）在臉書分享合照，很榮幸與台灣外交部長會面。

王定宇說，吳釗燮進入義大利，會晤外交委員會的副主席，公開訊息，對於過去長期親善大陸的義大利來說，這是成功的外交突破，台灣跟義大利、歐洲的關係都是重大突破，而且具有相當的象徵意義。

王定宇表示，義大利現在也有國會議員台灣訪問，他們的國會訪問團正好在南台灣，義大利從過去一帶一路的合作國家，走到現在跟台灣的交往越來越密切，證明站在自由民主正確的價值上，台灣被看見、台灣被需要是全球發展的趨勢。

王定宇指出，台灣現在相當罕見地，有3位部長級的人士正在歐洲訪問，包括數位發展部長唐鳳在英國談低軌道衛星，所謂的星鏈計畫合作；經濟部長王美花在法國洽談風力發電，不管是招商或者相關的經濟合作事宜。

王定宇說，吳釗燮一路從捷克跟新任總統合照，同場合見面，不只達到相當重要的外交突破，後續還訪問比利時、歐洲議會，現在進入義大利，象徵台灣跟歐洲在這兩三年非常重要的外交經貿關係進展。

王定宇認為，俄羅斯入侵烏克蘭後，全世界都關心台灣的安全跟穩定，台灣是全世界重要的經濟、產業鍊供應國家，大陸對周邊國家的威脅逐漸升高，歐洲已經把大陸定義為主要的威脅者，歐盟跟台灣在理念、產業及區域安全方面，合作漸趨密切。

王定宇說，有關台灣跟美國的關係，目前來到史上最高，台灣跟歐盟發展日益增溫，未來台灣在國際的能見度，要在國際舞台上被看見，對於我們來說都是相當正面的發展。

義大利 王定宇 吳釗燮 民進黨 外交部

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